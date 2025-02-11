Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,19% - Στα 102,22 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ασθενείς πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να κλείνει σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Motor Oil, της Alpha Bank και των ΕΛΠΕ.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.548,93 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,19%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.546,82 μονάδες (-0,33%)

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 102,22 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.863.765 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,45%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Motor Oil (+2,58%), της Alpha Bank (+1,91%), των ΕΛΠΕ (+1,82%) και της Viohalco (+1,24%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Τιτάν (-4,11%), της Coca Cola HBC (-1,33%), της Σαράντης (-1,21%) και της ΕΥΔΑΠ (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 6.483.897 και 3.805.825 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 11,38 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 10,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 47 μετοχές, 55 πτωτικά και 23 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοτέρ (+8,00%) και Εκτέρ (+5,01%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Προοδευτική (-8,39%) και Αττικές Εκδόσεις (-7,43%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

OPTIMA:13,2000 -0,60%

ΤΙΤΑΝ: 43,1500 -4,11%

ALPHA BANK: 1,7635 +1,91%

AEGEAN AIRLINES: 10,4000 -0,95%

VIOHALCO: 5,7000 +1,24%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7000 -0,21%

ΔΑΑ:8,3200 -0,95%

ΔΕΗ: 13,5900 +1,04%

COCA COLA HBC:35,6400 -1,33%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2500 -0,22%

ΕΛΠΕ: 7,8400 +1,82%

ELVALHALCOR: 1,9980 +0,91%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1800 -0,85%

ΕΥΔΑΠ: 6,0200 -1,15%

EUROBANK: 2,3670 -0,84%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,9000 -1,15%

MOTOR OIL: 21,4800 +2,58%

JUMBO: 26,5000 -0,75%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:34,8800 +0,81%

ΟΛΠ:32,2000 +0,31%

ΟΠΑΠ: 16,7700 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 14,2200 -0,56%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 4,3860 +0,69%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,4000 -1,21%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:20,0000 αμετάβλητη

