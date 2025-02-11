Περαιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους υπέρ των εργαζομένων και των επιχειρήσεων προανήγγειλε την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως.

Όπως εξήγησε η κα Κεραμέως, η προωθούμενη πρωτοβουλία αφορά στη μείωση εισφορών στις υπερωρίες, στην υπερεργασία, στα νυχτερινά και τις αργίες υπενθυμίζοντας ότι είναι μία σταθερή επιδίωξη της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη «να προσπαθούμε να μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος για όλους».

«Ξέρετε ότι έχει γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, έχουν ήδη μειωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες επί κυβερνήσεως Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι η μεγαλύτερη μείωση εισφορών που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη».

Για τους εργαζόμενους στο Δήμο Θήρας η υπουργός εξήγγειλε μέτρα για την προστασία τους. «Η Σαντορίνη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από την Πολιτική Προστασία. Κοιτούμε μέτρα τα οποία είναι πολύ άμεσα για τη στήριξη των εργαζομένων στο Δήμο Θήρας, ακολουθώντας μέτρα που έχουμε εφαρμόσει και στο παρελθόν, δηλαδή στήριξη σε σχέση με αναστολές συμβάσεων εργασίας και αποζημιώσεις προς τους εργαζομένους αυτούς. Εκ των πραγμάτων οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να δουλέψουνε. Άρα η πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει. Η Πολιτεία πρέπει να ενσκήψει», «πρέπει να στηρίξει αυτούς τους εργαζόμενους».

Για την ανεργία η κα Κεραμέως τόνισε ότι έχει μειωθεί στο 9,4% από περίπου 18% που ήταν το 2019 όταν ανέλαβε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. «Προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι ελπιδοφόρο με την έννοια ότι οι πολιτικές αποδίδουν. Διότι ξέρετε η ανεργία δεν πέφτει από μόνη της. Δηλαδή θέλω να πω υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές που έχουν εκπονηθεί όλα αυτά τα 5 χρόνια προκειμένου ακριβώς να έχουμε διαρκή μείωση της ανεργίας και διαρκή τόνωση της απασχόλησης».

Αναφερόμενη στις «Ημέρες Καριέρας» που πραγματοποιήθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο Βόλο, η υπουργός δήλωσε ότι «Πενηνταπέντε επιχειρήσεις ήρθαν, και έρχονται και πολίτες οι οποίοι αναζητούν εργασία. Εμείς λοιπόν κάνουμε τη σύζευξη μεταξύ των δύο. Φέρνουμε τους δύο κοντά. Στο Βόλο ήρθαν πάνω από 2000 άνθρωποι. Πάνω από 8.500 πολίτες έχουν βρει δουλειά μέσα από τις «Ημέρες Καριέρας». Η κα Κεραμέως αναφέρθηκε και στην επόμενη εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο στην Ελευσίνα, αλλά και σε αυτή που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.

Για τα ευρήματα της ετήσιας έκθεσης της ΕΡΓΑΝΗ αναφορικά με την απασχόληση η υπουργός ανέφερε ότι: «Για πρώτη φορά μετά από πάρα, πάρα πολύ καιρό 3 στους 4 Έλληνες είναι πλήρους απασχόλησης. Έχει μεγάλη σημασία. Είναι σήμα μιας κατεύθυνσης πολύ πιο υγιούς αγοράς εργασίας. Εμείς προφανώς θέλουμε πλήρη απασχόληση εν γένει. Υπάρχουν βεβαίως ανάγκες για μερική, αλίμονο, αλλά η πλήρης απασχόληση σημαίνει άνθρωποι που στέκονται στα πόδια τους, που μπορούν να είναι αυτόνομοι. Τη θέλουμε, την επιδιώκουμε την πλήρη απασχόληση».

Για την αύξηση των μισθών τόνισε ότι:

«Έχουμε μία διττή πολιτική. Η πρώτη είναι η αύξηση των μισθών για τους εργαζόμενους, για αυτό αυξάνει ο κατώτατος μισθός, βλέπετε ότι αυξάνει και ο μέσος μισθός πολύ σημαντικά. Είδαμε ότι ο μέσος εργαζόμενος κέρδισε σχεδόν 100 ευρώ, από πέρυσι, μία αύξηση 7,2%. Ταυτόχρονα όμως με την αύξηση των μισθών καταβάλλουμε και μεγάλη προσπάθεια για να μειώνεται το μη μισθολογικό κόστος, δηλαδή το πόσο κοστίζει εν τέλει η εργασία και αυτό έχει οδηγήσει στο να έχουμε πάνω από μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας τα τελευταία πέντε χρόνια. Μόνο από πέρυσι σε σχέση με φέτος, έχουμε 93.000 νέες θέσεις εργασίας. Για πρώτη φορά το 53% των Ελλήνων εργαζομένων κερδίζει πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν ήταν έτσι πριν.».

Σχετικά με την ψηφιακή κάρτα εργασίας ανέφερε ότι:

«Η κάρτα έχει εφαρμοστεί σε αρκετούς κλάδους. Θα σας πω ενδεικτικά: τράπεζες, μεγάλα σούπερ μάρκετ, εταιρείες security, όλη τη βιομηχανία, όλο το λιανεμπόριο. Πιλοτικά σε τουρισμό και εστίαση και καθολικά σε αυτές τις κατηγορίες από 1η Μαρτίου. Τρέξαμε να δούμε τι αποτέλεσμα είχε σε σχέση με τις υπερωρίες που δηλώνονται. Πόσες παραπάνω υπερωρίες λέτε να δηλώθηκαν; 815.000 παραπάνω υπερωρίες. Αυτές οι υπερωρίες κάπου ήτανε πριν. Εγώ να δεχθώ ότι ένα μέρος έχει να κάνει με τη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας. Δεν είναι όμως 815.000 παραπάνω υπερωρίες. Να λοιπόν η σημασία της κάρτας που έρχεται να προστατεύσει τον εργαζόμενο, αλλά όχι μόνο τον εργαζόμενο και την υγιή επιχείρηση.».

Πηγή: skai.gr

