ΔΥΠΑ: Δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής και τον Ιανουάριο

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στα e-εργαστήρια (workshops) ομαδικής συμβουλευτικής από εξειδικευμένα στελέχη της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η δράση θα συνεχιστεί και τον Ιανουάριο με 18 εργαστήρια.

Όλοι όσοι αναζητούν εργασία και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους μπορούν να παρακολουθήσουν e-εργαστήρια στις εξής θεματικές ενότητες:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μία συνέντευξη;

Ποια είναι τα βήματα για μία επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;

Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο;

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από τις 5 Ιανουαρίου 2024 στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/workshops.

Στο κάθε εργαστήριο, διάρκειας δύο ωρών, υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, στόχος των εργαστηρίων είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν στην αναζήτηση κατάλληλης θέσης εργασίας ή/και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους, μέσω ενός αποτελεσματικού βιογραφικού, της προετοιμασίας για συνεντεύξεις με επιχειρήσεις και της κατάλληλης χρήσης των μέσων επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης.

Για περισσότερες πληροφορίες www.dypa.gov.gr.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

