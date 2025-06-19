Οι δημόσιες εγγραφές (IPO) έχουν «καταρρεύσει» φέτος, λόγω της αυξημένης επιχειρηματικής αβεβαιότητας από τους δασμούς των ΗΠΑ, της αυξημένης αστάθειας της αγοράς και των υψηλότερων επιτοκίων που έχουν αυξήσει το κόστος χρηματοδότησης και έχουν καταστήσει τις IPO λιγότερο ελκυστικές για τους εκδότες, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG, στις 17 Ιουνίου, ο παγκόσμιος όγκος των δημόσιων εγγραφών είχε μειωθεί κατά περίπου 9,3% σε ετήσια βάση στα 44,3 δισεκατομμύρια δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών.

Απότομη μείωση στην Ευρώπη

Ο όγκος των αρχικών δημόσιων εγγραφών (IPO) στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 12% στα 12,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η Ευρώπη σημείωσε μια πιο απότομη μείωση της τάξης του 64% στα 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αντίθετα, ο όγκος των αρχικών δημόσιων εγγραφών στην Ασία-Ειρηνικό έχει αυξηθεί κατά 28% στα 16,8 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι στιγμής φέτος.

Οι δασμοί Τραμπ

Οι δασμοί του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι περιελάμβαναν γενική εισφορά 10% συν στοχευμένους δασμούς στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αναζωπύρωσαν τις εντάσεις τον Απρίλιο.

Παρά την επακόλουθη παύση και τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο και τους δασμούς, οι επιχειρήσεις παγκοσμίως είναι αβέβαιες για τη ζήτηση και τις επενδύσεις.

«Δεν είναι συνετό για τις εταιρείες να εισαχθούν στο χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή. Η αστάθεια στην αγορά είναι άνευ προηγουμένου», δήλωσε η Ιζαμπέλ Φράιντχαϊμ, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Athena Capital.



«Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος για τις εταιρείες τεχνολογίας που εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν κερδοφορία. Εάν η μετοχή υποχωρήσει μετά την αρχική δημόσια προσφορά (IPO), είναι πολύ δύσκολο να ανακάμψουν, ειδικά για εταιρείες με λιγότερο σταθερή ταμειακή ροή ή που δεν είναι τόσο ώριμες», πρόσθεσε.

Παρά την ευρύτερη επιβράδυνση, η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν δει μια απότομη αύξηση στις νέες εισαγωγές στο χρηματιστήριο, λόγω της χαλάρωσης των κανονιστικών ρυθμίσεων και της βελτίωσης του κλίματος.

Ξεχώρισε ο κινεζικός κολοσσός μπαταριών CATL, ο οποίος συγκέντρωσε 4,6 δισεκατομμύρια δολάρια στη μεγαλύτερη IPO στον κόσμο μέχρι στιγμής φέτος.

Ταυτόχρονα, ορισμένοι αναλυτές είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι για την ανάκαμψη του δεύτερου εξαμήνου. Το ενδιαφέρον για δημόσιες εγγραφές στις ΗΠΑ δείχνει σημάδια ανάκαμψης, με επικεφαλής την εταιρεία fintech Chime, η οποία σημείωσε άνοδο κατά το ντεμπούτο της.

Ονόματα υψηλού προφίλ όπως οι Klarna, Gemini και Cerebras πρόκειται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο αργότερα φέτος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.