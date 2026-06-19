Ένας 34χρονος και τέσσερις ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή στον Βόλο, αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του. Ένας φίλος του, ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς για το παιδί, σύμφωνα με το Ertnews.

Ο φίλος του, του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον, στο χρονικό διάστημα 2 Μαΐου με 14 Ιουνίου, να αφαιρέσει 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του. Επίσης, του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαιναν στη νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα.

Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους.

Ο 13χρονος τους αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμιση μήνα καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα. Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό.

Μετά από έρευνες η Ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δυο ανήλικους 17 και 15 ετών, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άλλοι δύο ανήλικοι.

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06) στο σπίτι του, αλλά στην έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν χρήματα καθώς όπως φαίνεται είχε φροντίσει να τα κρύψει σε άλλο σημείο.

Σε βάρος του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και θα οδηγηθεί στις δικαστικές Αρχές του Βόλου.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για την υπόθεση

«Συνελήφθη, χθες (18-06-2026) κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες στον Βόλο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, 34χρονος ημεδαπός, ο οποίος κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής ομάδας για εκβίαση.

Στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται ακόμη -2- ανήλικοι – συνεργοί του, οι οποίοι έχουν ταυτοποιηθεί, καθώς και δύο ακόμη άτομα, τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν εξακριβωθεί.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελλομένων, ο 34χρονος φέρεται, με τη συνδρομή των δύο ταυτοποιημένων ανήλικων και δύο ακόμη πιθανόν ανήλικων, υπό απειλές, να απαιτούσε την καταβολή χρηματικών ποσών από ανήλικο ημεδαπό, προκειμένου ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του να μην κατηγορηθούν για ποινική υπόθεση, καθώς και υποτιθέμενη παροχή νομικής υποστήριξης σε ανύπαρκτο συλληφθέν άτομο.

Συνολικά, κατά το χρονικό διάστημα από 2-5-2026 έως και την 14-06-2026, ο ανήλικος παθών φέρεται να κατέβαλε, τμηματικά, μεγάλο χρηματικό ποσό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου, ενώ η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου».

Πηγή: skai.gr

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