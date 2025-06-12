Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι θα αποστείλει επιστολές στους εμπορικούς εταίρους την επόμενη ή μεθεπόμενη εβδομάδα για τον καθορισμό μονομερών δασμολογικών συντελεστών.

«Από ένα σημείο και μετά, θα στείλουμε επιστολές. Και νομίζω ότι το καταλαβαίνετε αυτό, λέγοντας ότι αυτή είναι η συμφωνία, μπορείτε να την πάρετε ή να την αφήσετε», δήλωσε ο πρόεδρος στο Kennedy Center στην Ουάσινγκτον.

Λίγο μετά την εισαγωγή των δασμών που αναστάτωσαν τις αγορές, ο Τραμπ κήρυξε μια παύση η οποία λήγει στις 9 Ιουλίου. Το τελευταίο του σχόλιο, ωστόσο, απλώς θολώνει τα νερά σχετικά με το τι θα μπορούσε να συμβεί στη συνέχεια καθώς πλησιάζει η προθεσμία.

Εξετάζεται και το σενάριο της παράτασης

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε στο Κογκρέσο ότι είναι «πολύ πιθανό» να παραταθεί η παύση των δασμών για τις χώρες που διαπραγματεύονται με την κυβέρνηση «με καλή πίστη».

«Υπάρχουν 18 σημαντικοί εμπορικοί εταίροι - εργαζόμαστε προς την επίτευξη συμφωνιών για αυτούς - και είναι πολύ πιθανό ότι για τις χώρες που ... διαπραγματεύονται με καλή πίστη, θα μεταθέσουμε την ημερομηνία προς τα εμπρός», δήλωσε ο Μπέσεντ κατά τη διάρκεια κατάθεσης ενώπιον Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Συμφωνία με την Κίνα

Την Τρίτη, οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο και ένα σχέδιο εφαρμογής για την άμβλυνση των δασμολογικών και εμπορικών εντάσεων. Ο Τραμπ εξέφρασε την ικανοποίησή του, λέγοντας ότι η συμφωνία «τελείωσε», εν αναμονή της υπογραφής από τον ίδιο και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι η συμφωνία θα πρέπει να επιλύσει τα ζητήματα μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με τις σπάνιες γαίες και τους μαγνήτες, αν και οι αναφορές αργότερα ανέφεραν ότι η Κίνα θα χαλαρώσει τους περιορισμούς στις εξαγωγές ορυκτών σπάνιων γαιών μόνο για μια εξάμηνη περίοδο. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν σε Κινέζους φοιτητές την πρόσβαση σε αμερικανικά κολέγια, ένα σημείο εμπλοκής που είχε προκύψει τις εβδομάδες μετά τη συμφωνία των χωρών στα μέσα Μαΐου στη Γενεύη.

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλουν συνολικά δασμούς 55% στα κινεζικά προϊόντα. Ο Ben Werschkul του Yahoo Finance αναφέρει, επικαλούμενος αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, ότι ο Τραμπ κατέληξε σε αυτό το ποσοστό προσθέτοντας μαζί μια σειρά από προϋπάρχοντες δασμούς και όχι νέους δασμούς.

