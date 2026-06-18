Φήμες για νέο ειδύλλιο πυροδότησε η Σακίρα, μετά την κοινή της εμφάνιση με τον Μανουέλ Γκαρσία-Ρούλφο, τον πρωταγωνιστή της σειράς «The Lincoln Lawyer». Η Κολομβιανή σταρ και ο Μεξικανός ηθοποιός εθεάθησαν να φεύγουν μαζί από ξενοδοχείο στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Page Six», οι δυο τους έδειχναν χαλαροί, χαμογελαστοί και ιδιαίτερα άνετοι ο ένας με τον άλλον, καθώς συζητούσαν μέχρι να φτάσει το όχημά τους. Μάλιστα, ο ηθοποιός φέρεται να άνοιξε την πόρτα στη Σακίρα για να καθίσει στη θέση του συνοδηγού, πριν μπει και ο ίδιος στη θέση του οδηγού και αποχωρήσουν μαζί.

Shakira sparks dating speculation with ‘Lincoln Lawyer’ star Manuel Garcia-Rulfo https://t.co/0CvV5XBDb4 pic.twitter.com/13AGrKyjrj — Page Six (@PageSix) June 18, 2026

Για την έξοδο, η 49χρονη τραγουδίστρια επέλεξε ένα casual look με μαύρο τοπ, τζιν και μαύρες πλατφόρμες, ενώ κρατούσε στο χέρι ένα μαύρο δερμάτινο τζάκετ. Ο 45χρονος ηθοποιός κινήθηκε επίσης σε χαλαρούς τόνους, φορώντας τζιν και μαύρο τζάκετ πάνω από T-shirt.

Η εμφάνιση ήταν αρκετή για να βάλει «φωτιά» στα social media, με πολλούς θαυμαστές να δηλώνουν ήδη ενθουσιασμένοι με την ιδέα ότι οι δυο τους μπορεί να είναι κάτι παραπάνω από φίλοι. «Τον λατρεύω στη σειρά του στο Netflix. Της αξίζουν τα καλύτερα», έγραψαν πολλοί χρήστες στα social media, ενώ δεν έλειψαν και όσοι παρατήρησαν πως οι δυο τους δείχνουν πολύ ωραίο ζευγάρι.

Hold on—Shakira was spotted having dinner with Manuel Garcia Rulfo?! 😳 pic.twitter.com/ue3iXNYivt — 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@zhrdelly) June 16, 2026

Προς το παρόν, πάντως, τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Η Σακίρα χώρισε το 2022 από τον Ζεράρ Πικέ, έπειτα από 11 χρόνια σχέσης. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2010 στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ για το «Waka Waka» και απέκτησαν μαζί δύο γιους.

Μετά τον χωρισμό της από τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή, η τραγουδίστρια έχει κατά καιρούς συνδεθεί με γνωστά ονόματα, ανάμεσά τους ο σταρ του NBA Τζίμι Μπάτλερ, ο οδηγός της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον και ο ηθοποιός του «Emily in Paris», Λουσιέν Λαβίσκουντ.

Shakira has sent the rumor mill into overdrive after she was spotted enjoying what appeared to be a cozy outing with Lincoln Lawyer star Manuel Garcia-Rulfo https://t.co/9xCRA8v0eH 🔗 pic.twitter.com/o6cgnB4Fkj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 17, 2026

Πηγή: skai.gr

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