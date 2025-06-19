Τσάπαλος: Δεν υπάρχουν σκέψεις για παράταση στην εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου

Ισχυρό πακέτο μείωσης φόρων θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, στο περιθώριο της χθεσινής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου, ο κ. Τσάπαλος τόνισε ότι «δεν θα είναι συντεχνιακού χαρακτήρα οι παροχές. Δεν θα στοχεύσουμε σε μία μόνο επαγγελματική ή κοινωνική ομάδα».

Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν δημοσιονομικές δυνατότητες για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο και επεσήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να στηριχθεί όλη η κοινωνία και θα δοθεί έμφαση στη μεσαία τάξη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των μελών της ΔΕ και του ΔΣ του ΕΕΑ, ο κ. Τσάπαλος υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω αύξηση μισθών, η μείωση φόρων και η στήριξη του εισοδήματος των πολιτών και εκτίμησε ότι από εδώ και πέρα «η οικονομία θα πηγαίνει καλύτερα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα κυριότερα σημεία της τοποθέτησης του εκπροσώπου Τύπου του υπουργείου Οικονομικών ήταν τα εξής:

- Δεν υπάρχουν σκέψεις για παράταση στην υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου. Υπάρχει περιθώριο μέχρι την 1η Ιουλίου να λυθούν τα όποια προβλήματα εντοπίζονται στην εφαρμογή. Δεν θα κόβονται πρόστιμα με το «καλημέρα».

- Ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις.

- Κάποια στιγμή θα καταργηθεί ο τρόπος υπολογισμού του φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες μέσω του τεκμαρτού εισοδήματος. Δεν το προσδιόρισε χρονικά, ανέφερε όμως ότι αυτό θα γίνει όταν αυτά τα έσοδα θα μπορούν να αντικατασταθούν από την ψηφιακή ανίχνευση της φοροδιαφυγής.

- Εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο το κατά πόσο μπορούν να μειωθούν περαιτέρω οι εργοδοτικές εισφορές, κατά μισή μονάδα ή και παραπάνω.

- Μελετάται η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%.

- Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η εξομάλυνση των οφειλών του Δημοσίου.

- Θα εισηγηθεί να πέσει το όριο οφειλών για υπαγωγή στον Εξωδικαστικό κάτω από τις 10.000 ευρώ, ενώ αναμένεται συνολικότερη βελτίωση του Εξωδικαστικού.

- Εξετάζεται η επιβολή ενός τέλους 2 ευρώ για τα εισερχόμενα μικρά εμβάσματα από την Κίνα.

Ο κ. Τσάπαλος υποστήριξε ότι δεν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης η μείωση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ ξεκίνησε την τοποθέτηση του κάνοντας αναφορά στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί ή που ξεκινούν τώρα να εφαρμόζονται.

Σχετικά με άλλα θέματα και προτάσεις που κατέθεσαν τα μέλη της διοίκησης του ΕΕΑ, μεταξύ των οποίων ήταν και η μείωση του ΦΠΑ, εξήγησε ότι «είναι πάρα πολλά τα αιτήματα αλλά και περιορισμένα τα χρήματα».

Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ο πρόεδρος του ΕΕΑ, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά, τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ΜμΕ όπως την ακρίβεια, την έλλειψη ρευστότητας, το υψηλό λειτουργικό κόστος λόγω και της αύξησης της τιμής του ρεύματος, το στεγαστικό πρόβλημα, το υψηλό ιδιωτικό χρέος.

«Όσο και αν δεν λέγεται καθαρά, αυτό που βλέπουμε εμείς κ. Τσάπαλε είναι ουσιαστικά η εφαρμογή του σχεδίου Πισσαρίδη. Δηλαδή μείωση του αριθμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προβάλλοντας ως αναγκαιότητα την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι να υπάρχει ισονομία και οικονομική και φορολογική δικαιοσύνη. Δηλαδή όποια στήριξη προβλέπεται για τους μεγάλους, η ίδια να προβλέπεται και για τους μικρούς», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Χατζηθεοδοσίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

