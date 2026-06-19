Στο Σεράγεβο βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Ελμεντίν Κονάκοβιτς, ενώ ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στα Δυτικά Βαλκάνια, με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, κατά τις οποίες εξετάστηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό και περιφερειακό επίπεδο.

📍Sarajevo l FM George Gerapetritis’ mtg w/ Bosnia and Herzegovina FM @DinoKonakovic, followed by expanded talks between delegations



📍Σεράγεβο | Συνάντηση ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Elmedin Konaković & διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών pic.twitter.com/0qaogY4I8b — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 19, 2026

Πηγή: skai.gr

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