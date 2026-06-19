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Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και διευρυμένες συνομιλίες αντιπροσωπειών

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στα Δυτικά Βαλκάνια, με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις

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Γεραπετρίτης

Στο Σεράγεβο βρίσκεται ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Ελμεντίν Κονάκοβιτς, ενώ ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των επαφών του επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας στα Δυτικά Βαλκάνια, με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις, τις περιφερειακές εξελίξεις και την ευρωπαϊκή προοπτική της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης.

Μετά την κατ’ ιδίαν συνάντηση των δύο υπουργών, πραγματοποιήθηκαν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών των δύο χωρών, κατά τις οποίες εξετάστηκαν ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, καθώς και οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας σε πολιτικό, οικονομικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βοσνία-Ερζεγοβίνη Γιώργος Γεραπετρίτης Δυτικά Βαλκάνια ΥΠΕΞ
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