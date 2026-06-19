Τρεις κρατούμενοι εξετάζονται ως ηθικοί αυτουργοί της έκρηξης που οδήγησε στο μακελειό στα Βορίζια

Εξελίξεις καταγράφονται στην υπόθεση των Βοριζίων και το αιματηρό επεισόδιο τον Νοέμβριο του 2025, που στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους, έναν 39χρονο άνδρα και μια 56χρονη γυναίκα, μέλη οικογενειών που είχαν μεταξύ τους διάφορες.

Οι εξελίξεις σχετίζονται με την έκρηξη που σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από το αιματηρό επεισόδιο και η οποία φέρεται να πυροδότησε την ένταση μεταξύ ατόμων των δυο οικογενειών.

Στο πλαίσιο συμπληρωματικής διαδικασίας, τρία άτομα από την οικογένεια του 39χρονου νεκρού -που την περίοδο του μακελειού ήταν ήδη προσωρινά κρατούμενοι για άλλη υπόθεση- αντιμετωπίζουν κατηγορίες περί ηθικής αυτουργίας στην έκρηξη, την κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού και στη φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Τα τρία άτομα σήμερα μεταφέρθηκαν στα Δικαστήρια Ηρακλείου, από το σωφρονιστικό κατάστημα όπου κρατούνται, ζητώντας και λαμβάνοντας προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Παρασκευή.

Στην υπόθεση σχετικά με την έκρηξη φέρεται να εμπλέκονται -ως φυσικοί αυτουργοί- δύο ακόμη προφυλακισμένοι συγγενείς του 39χρονου νεκρού, οι οποίοι επίσης αναμένεται να απολογηθούν την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχε απολογηθεί για την υπόθεση της έκρηξης και ένας 24χρονος ανιψιός του νεκρού που κατηγορήθηκε ότι τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό.

Ο 24χρονος που είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, είχε τότε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

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