Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φαίνεται να αποδέχονται ολοένα και περισσότερο την άποψη ότι ο συντελεστής 10% στους «αμοιβαίους» δασμούς αποτελεί τη βάση για οποιαδήποτε εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέφεραν πέντε πηγές που γνωρίζουν τις διαπραγματεύσεις.

Διαπραγματευτές της ΕΕ εξακολουθούν να πιέζουν για να είναι το ποσοστό χαμηλότερο από 10%, δήλωσαν ευρωπαϊκές πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας ωστόσο, μία από τις πηγές, ένας αξιωματούχος της ΕΕ, δήλωσε ότι η διαπραγμάτευση της μείωσης του επιπέδου έχει γίνει πιο δύσκολη από τότε που οι ΗΠΑ άρχισαν να αντλούν έσοδα από τους παγκόσμιους δασμούς τους.

«Το 10% είναι ένα ακανθώδες ζήτημα. Τους πιέζουμε, αλλά τώρα έχουν έσοδα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Μια δεύτερη ευρωπαϊκή πηγή δήλωσε ότι δεν υπήρξε αποδοχή από την ΕΕ του 10% ως βασικού ποσοστού στις συνομιλίες, αλλά αναγνώρισε ότι θα ήταν δύσκολο να αλλάξει ή να καταργηθεί αυτό το βασικό ποσοστό.

Ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της ΕΕ που διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες για το μπλοκ των 27 κρατών, δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επίσης δεν σχολίασε άμεσα.

Η ΕΕ έχει δηλώσει δημοσίως ότι δεν θα συμβιβαστεί με διψήφιο βασικό συντελεστή - όπως έκανε και η Βρετανία.

Ο Τραμπ έχει πλήξει την Ευρώπη με δασμούς 50% στον χάλυβα και το αλουμίνιο και δασμούς 25% στα αυτοκίνητα, και η ΕΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει μια συμφωνία πριν από τις 9 Ιουλίου, όταν οι αμοιβαίοι δασμοί στα περισσότερα άλλα αγαθά θα μπορούσαν να αυξηθούν από 10% σε έως και 50%.

Με ετήσιο εμπορικό πλεόνασμα 236 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τις ΗΠΑ το 2024, η ΕΕ έχει περισσότερα να χάσει από τους δασμούς από τη Βρετανία, η οποία δεν είναι μέλος της ΕΕ και έχει εμπορικό έλλειμμα με τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τους δασμούς για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του νομοσχεδίου του για τη σαρωτική μείωση των φόρων και των δαπανών, δήλωσε την Τρίτη ότι η ΕΕ δεν προσφέρει μια δίκαιη συμφωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.