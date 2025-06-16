Οι αγορές ενδέχεται να υποτιμούν τις επιπτώσεις μιας σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν, προειδοποιούν αναλυτές της αγοράς, καθώς οι μετοχές σημείωσαν άνοδο την Δευτέρα παρά την κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Οι δύο περιφερειακές δυνάμεις συνέχισαν να ανταλλάσσουν πυρά τη Δευτέρα, σηματοδοτώντας την τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συγκρούσεων από τότε που το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν την περασμένη εβδομάδα.

Παρά τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις - με εκατοντάδες νεκρούς να έχουν αναφερθεί - οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές διατήρησαν μια θετική δυναμική τη Δευτέρα, μη δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στις ευρύτερες ανησυχίες για τη σύγκρουση.

Ο Russ Mould, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell, προειδοποίησε ότι υπήρχε κίνδυνος οι αγορές να υποτιμήσουν «τον κίνδυνο μιας μεγάλης πυρκαγιάς στη Μέση Ανατολή», ιδίως όσον αφορά την αγορά ενέργειας.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές άνοιξαν σε γενικές γραμμές υψηλότερα τη Δευτέρα, με τις μετοχές της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού και τα futures των αμερικανικών μετοχών να διαπραγματεύονται επίσης στο πράσινο. Ακόμα και οι δείκτες της Μέσης Ανατολής σημείωσαν κέρδη τη Δευτέρα, με τον δείκτη Tel Aviv 35 να διαπραγματεύεται τελευταία φορά 1% υψηλότερα μετά από πτώση 1,5% την περασμένη εβδομάδα.

Σε πρωινό σημείωμά του τη Δευτέρα, ο David Roche, στρατηγικός αναλυτής της Quantum Strategy, προειδοποίησε ότι η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν «θα διαρκέσει περισσότερο από αυτό που έχει συνηθίσει η αγορά».

Ο Torbjorn Soltvedtp, αναλυτής για τη Μέση Ανατολή στη Verisk Maplecroft, συμφώνησε, λέγοντας ότι μια κλιμάκωση παραμένει «τεράστια ανησυχία».

«Αυτό που έχουμε τώρα είναι πολύ διαφορετικό, και αυτό που βλέπουμε είναι ουσιαστικά ένας πόλεμος και μάλιστα με αβέβαιη ημερομηνία λήξης», δήλωσε στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC.

«Και φυσικά, αυτό είναι κάτι που έχει τεράστιες επιπτώσεις, όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και για τις αγορές ενέργειας και το πώς ερμηνεύουν αυτό που συμβαίνει. Ξέρετε, λεπτό προς λεπτό και μέρα προς μέρα», πρόσθεσε.

Αγορά ενέργειας

Στην αγορά ενέργειας, αν και την Παρασκευή σημειώθηκε η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος για το αργό από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent, παγκόσμιας αναφοράς, τα οποία διαμορφώθηκαν τελευταία στα 73,75 δολάρια το βαρέλι, ήταν ακόμη πολύ χαμηλότερα από τις τιμές που παρατηρήθηκαν μετά την εισβολή της Μόσχας στο ουκρανικό έδαφος.

«Μια ανάπαυλα είναι το πιο πιθανό αποτέλεσμα πριν από την μετέπειτα κλιμάκωση, όταν το Ιράν απορρίψει τα ανοίγματα του Τραμπ», δήλωσε ο Roche. «Η αγορά είναι πιθανό να μπερδέψει την ανάπαυλα με μόνιμη ειρήνη. Θα χρησιμοποιούσα την ανάπαυλα για να αγοράσω σε ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία ως ασφαλές καταφύγιο», σημείωσε.

«Πολύ ήπια» αντίδραση της αγοράς

Ωστόσο, ορισμένοι παρατηρητές της αγοράς υιοθετούν μια κάπως λιγότερο απαισιόδοξη άποψη.

Σε σημείωμά του τη Δευτέρα, ο Jim Reid της Deutsche Bank σημείωσε ότι ενώ τόσο το Ιράν όσο και το Ισραήλ αντάλλαξαν χτυπήματα αντιποίνων, είχαν μέχρι στιγμής αποφύγει «τα πιο ακραία βήματα κλιμάκωσης».

«Το τυπικό μοτίβο, είναι ο S&P 500 να υποχωρεί κατά περίπου -6% σε 3 εβδομάδες μετά το σοκ, αλλά στη συνέχεια να ανεβαίνει πλήρως σε άλλες 3 εβδομάδες», δήλωσε ο Reid.

Ο Philippe Gijsels, επικεφαλής στρατηγικής της BNP Paribas Fortis, δήλωσε στο CNBC τη Δευτέρα ότι θεωρεί ότι η αγορά έχει δίκιο που δεν τιμολογεί μια τεράστια κλιμάκωση, όπως η εμπλοκή των ΗΠΑ στη διαμάχη ή ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ.

Το Στενό του Ορμούζ, που βρίσκεται ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν, είναι μια ζωτικής σημασίας οδός διαμετακόμισης πετρελαίου μέσω της οποίας μεταφέρονται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου κάθε μέρα.

Πηγή: skai.gr

