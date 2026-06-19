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Ρεπόρτερ της Μπαρτσελόνα: «Mια ανάσα από τον Παναθηναϊκό ο Ινιάκι Πένια»

Θετικές εξελίξεις προκύπτουν από την Ισπανία, καθώς μετά τον Καμαρά, αναφέρεται ότι ο Ινιάκι Πένια βρίσκεται μια ανάσα από τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό

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Πένια

Διαδοχικά και άκρως ενδιαφέροντα είναι τα δημοσιεύματα γύρω από τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» μετά τον Ετιέν Καμαρά, που βρίσκεται στην Αθήνα και αναμένεται να ανακοινωθεί το Σάββατο, βρίσκονται κοντά και στην απόκτηση τερματοφύλακα!

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ της Μπαρτσελόνα, Χιούλι Κλάραμουντ, ο Ινιάκι Πένια, βρίσκεται μια «ανάσα» από τον Παναθηναϊκό! Μάλιστα ο πορτιέρε των «μπλαουγκράνα», σύμφωνα με τον Καταλανό ρεπόρτερ, ζήτησε ο ίδιος, να τρέξουν οι διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, έναντι τριών εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας, αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της «La Masia» και το 2021 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα και δόθηκε δανεικός στη Γαλατάσαραϊ το ίδιο καλοκαίρι.

Πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε με την οποία κατέγραψε 16 συμμετοχές. Σημειώνεται ότι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε σε 108 ματς συνολικά.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα ποδόσφαιρο
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