Ρεπόρτερ της Μπαρτσελόνα: «Mια ανάσα από τον Παναθηναϊκό ο Ινιάκι Πένια»

Διαδοχικά και άκρως ενδιαφέροντα είναι τα δημοσιεύματα γύρω από τον Παναθηναϊκό! Οι «πράσινοι» μετά τον Ετιέν Καμαρά, που βρίσκεται στην Αθήνα και αναμένεται να ανακοινωθεί το Σάββατο, βρίσκονται κοντά και στην απόκτηση τερματοφύλακα!

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ της Μπαρτσελόνα, Χιούλι Κλάραμουντ, ο Ινιάκι Πένια, βρίσκεται μια «ανάσα» από τον Παναθηναϊκό! Μάλιστα ο πορτιέρε των «μπλαουγκράνα», σύμφωνα με τον Καταλανό ρεπόρτερ, ζήτησε ο ίδιος, να τρέξουν οι διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, έναντι τριών εκατ. ευρώ.

Ο 27χρονος τερματοφύλακας, αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της «La Masia» και το 2021 προβιβάστηκε στην πρώτη ομάδα της Μπαρτσελόνα και δόθηκε δανεικός στη Γαλατάσαραϊ το ίδιο καλοκαίρι.

Πέρυσι αγωνίστηκε ως δανεικός στην Έλτσε με την οποία κατέγραψε 16 συμμετοχές. Σημειώνεται ότι με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε σε 108 ματς συνολικά.

Iñaki Peña, a un paso de ser traspasado al Panathinaikos FC



El portero quería cerrar lo más pronto posible su futuro y dejará menos de 3M€ en las arcad del Barça



más en @JijantesFC sobre la situación de la portería del Barça pic.twitter.com/I0O9z6g3Fj — Juli Claramunt (@juliclaramunt) June 19, 2026

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.