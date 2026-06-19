Bad Bunny: Έγραψε ιστορία με έσοδα 1 δισ. δολαρίων από τις περιοδείες του

Ο Bad Bunny συνεχίζει να γράφει ιστορία στη διεθνή μουσική βιομηχανία, καθώς έγινε ο πρώτος Λατίνος καλλιτέχνης που ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισ. δολαρίων σε συνολικά έσοδα από τις περιοδείες του.

Σύμφωνα με στοιχεία του Billboard Boxscore, ο Πορτορικανός σταρ έχει συγκεντρώσει συνολικά 1,08 δισ. δολάρια από 260 καταγεγραμμένες συναυλίες, πουλώντας 6,4 εκατομμύρια εισιτήρια. Το επίτευγμα είναι ιστορικό, καθώς λιγότεροι από 25 καλλιτέχνες έχουν καταφέρει να ξεπεράσουν το 1 δισ. δολάρια στα 40 χρόνια καταγραφής του Boxscore.

Bad Bunny Is the First-Ever Latin Artist to Gross $1 Billion in Touring https://t.co/IZd0EVLfME — billboard charts (@billboardcharts) June 18, 2026

Ο Bad Bunny πέτυχε την ιστορική αυτή επίδοση χάρη στην περιοδεία Debí Tirar Más Fotos World Tour, με την οποία έχει ήδη συγκεντρώσει 360 εκατ. δολάρια σε έσοδα και έχει προσελκύσει 2,4 εκατομμύρια θεατές στις πρώτες 41 συναυλίες.

“Bad Bunny”



Porque Bad Bunny se convierte en el primer artista latino en generar $1 MIL MILLONES en ingresos por venta de boletos de su gira. pic.twitter.com/oYKrlpeuOj — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) June 18, 2026

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η περιοδεία δεν περιλαμβάνει καμία στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ’ όλα αυτά, έγινε η πιο επιτυχημένη περιοδεία στην ιστορία του Boxscore που δεν έχει περάσει από τις ΗΠΑ, ξεπερνώντας το Progress Live των Take That από το 2011.

Ο Bad Bunny σάρωσε σε μεγάλες αγορές της Νότιας Αμερικής, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας και της Ευρώπης. Μόνο οι δέκα συναυλίες του στη Μαδρίτη απέφεραν 96,1 εκατ. δολάρια και συγκέντρωσαν 623.000 θεατές.

Με εμφανίσεις σε Βαρκελώνη, Λισαβόνα και Μαδρίτη, ο Bad Bunny έχει ήδη συγκεντρώσει 129,6 εκατ. δολάρια και έχει πουλήσει 861.000 εισιτήρια, σημειώνοντας το πιο επιτυχημένο ευρωπαϊκό πέρασμα περιοδείας Λατίνου καλλιτέχνη. Το επίτευγμά του δεν αφορά μόνο τα χρήματα. Είναι η πρώτη φορά που ένας καλλιτέχνης που δεν τραγουδά στα αγγλικά μπαίνει στο κλειστό club των καλλιτεχνών με έσοδα άνω του 1 δισ. δολαρίων από live εμφανίσεις.

Δεν είναι, βέβαια, η πρώτη φορά που ο Bad Bunny σπάει τα στερεότυπα. Το 2020, το El Último Tour Del Mundo έγινε το πρώτο εξ ολοκλήρου ισπανόφωνο άλμπουμ που ανέβηκε στην κορυφή του Billboard 200, ενώ το 2022 ήταν ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που βρέθηκε στο Νο. 1 της ετήσιας λίστας Top Artists του Billboard.

Πηγή: skai.gr

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