Ολομέτωπη επίθεση Χέγκσεθ στους συμμάχους του ΝΑΤΟ: «Επαίσχυντη» η στάση τους απέναντι στις ΗΠΑ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πιτ Χέγκσεθ χαρακτήρισε «επαίσχυντη» τη στάση χωρών που δεν διευκόλυναν τις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και κατηγόρησε ορισμένους συμμάχους ότι δεν αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί.

Το Πεντάγωνο ξεκινά αξιολόγηση των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, με το αποτέλεσμα να εξαρτάται από το κατά πόσο οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνά τους.

Ο Χέγκσεθ ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ αναμένουν από τους Ευρωπαίους συμμάχους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για υψηλότερες αμυντικές δαπάνες και ισχυρότερη στρατιωτική συμβολή στο ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ δεν σχεδιάζουν να αποσύρουν τα πυρηνικά τους όπλα από την Ευρώπη, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ θέλει να διαθέτει περισσότερους στρατιωτικούς πόρους για πιθανή αντιπαράθεση με την Κίνα, περιορίζοντας τον βαθμό της αμερικανικής εμπλοκής στην ευρωπαϊκή άμυνα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, εξαπέλυσε ολομέτωπη επίθεση κατά των συμμάχων στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζοντας ως «επαίσχυντη» την απροθυμία τους να συνδράμουν στα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν και άφησε να εννοηθεί την Πέμπτη ότι το Πεντάγωνο θα μειώσει τον αριθμό των αμερικανικών στρατευμάτων που διατηρεί στην Ευρώπη ως αποτέλεσμα αυτής της στάσης.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας επέπληξε τους συμμάχους, τους οποίους κατηγόρησε ότι δεν αύξησαν επαρκώς τις αμυντικές τους δαπάνες, όπως είχε συμφωνήσει η Συμμαχία το περασμένο καλοκαίρι υπό την πίεση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χέγκσεθ κατά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε εξάμηνη αναθεώρηση από το Πεντάγωνο της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα της οποίας θα εξαρτηθεί από το πόσο γρήγορα οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική τους ασφάλεια.

«Πρόκειται για μια πραγματική αναθεώρηση. Στόχος της θα είναι να διασφαλιστεί ότι το ΝΑΤΟ κινείται γρήγορα και αμετάκλητα προς μια κατάσταση όπου η Ευρώπη θα ηγείται, αναλαμβάνοντας τον πρωταρχικό ρόλο και την κύρια ευθύνη για την άμυνα της ευρωπαϊκής ηπείρου», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους ομολόγους του στο ΝΑΤΟ.

«Είναι μια αξιολόγηση στην οποία ορισμένες χώρες θα αποτύχουν, ενώ άλλες θα περάσουν με άριστα», πρόσθεσε.

Η προοπτική αυτής της αναθεώρησης αποτέλεσε ακόμη μία αιφνιδιαστική εξέλιξη για τους Ευρωπαίους συμμάχους και τον Καναδά, οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοστούν σε έναν ολοένα και πιο απρόβλεπτο σύμμαχο. Αμερικανοί αξιωματούχοι και ανώτεροι στρατιωτικοί είχαν διαβεβαιώσει ότι θα υπάρξει στενός συντονισμός με τους Ευρωπαίους καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μειώνουν σταδιακά την παρουσία τους.

Ο ίδιος επανέλαβε τον προηγούμενο χαρακτηρισμό του προέδρου Τραμπ για τη Συμμαχία ως «χάρτινη τίγρη» και προειδοποίησε ότι η αμερικανική στήριξη προς το ΝΑΤΟ δεν θα αποτελεί «δρόμο μονής κατεύθυνσης».

Η 12λεπτη τοποθέτησή του ψύχρανε το κλίμα στη διάρκεια της συνάντησης που είχε σχεδιαστεί για να διαμορφώσει ένα πνεύμα συνεργασίας ενόψει της συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ τον επόμενο μήνα.

Ωστόσο, τις πιο σκληρές επικρίσεις του τις επιφύλαξε για τις χώρες που αντιστάθηκαν στο να επιτρέψουν σε αμερικανικά αεροσκάφη ή πολεμικά πλοία να χρησιμοποιήσουν βάσεις στην Ευρώπη καθ’ οδόν προς τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

«Πάρα πολλοί από τους συμμάχους μας είπαν όχι ή προσπάθησαν να μας οδηγήσουν σε περίπλοκες νομικές συζητήσεις ή μας επέκριναν δημόσια επειδή κάναμε αυτό που οι ίδιοι δεν είναι διατεθειμένοι ή ικανοί να κάνουν», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους υπόλοιπους 31 υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ που είχαν συγκεντρωθεί στα κεντρικά γραφεία της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

«Ήταν ντροπιαστικό», πρόσθεσε, χωρίς να κατονομάσει τις χώρες στις οποίες αναφερόταν. «Αυτοί οι σύμμαχοι έθεσαν σε κίνδυνο τους γιους και τις κόρες της Αμερικής - τους γιους και τις κόρες μας - αρνούμενοι να παράσχουν την προβλέψιμη πρόσβαση σε βάσεις και δικαιώματα υπέρπτησης, τα οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να είχαν τεθεί υπό αμφισβήτηση.»

Σπάνια και σύντομη παρουσία στο ΝΑΤΟ

Η παρουσία του Χέγκσεθ στο ΝΑΤΟ ήταν σπάνια. Ήταν η πρώτη του επίσκεψη φέτος, καθώς είχε απουσιάσει από τη σύνοδο του Φεβρουαρίου. Ο επικεφαλής του Πενταγώνου δεν παρέμεινε για πολύ ούτε αυτή τη φορά, αποχωρώντας αρκετά πριν από την ολοκλήρωση της συνάντησης και ώρες πριν ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι απευθύνει έκκληση στους συμμάχους για περισσότερα όπλα για τη χώρα του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Χέγκσεθ δήλωσε:

«Ήταν ενθαρρυντικό να ακούω τη μία χώρα μετά την άλλη να λέει: “Θα πετύχουμε τον στόχο μας, θα πετύχουμε τον στόχο μας”. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες εξαιρέσεις και θα είμαστε σαφείς απέναντί τους καθώς θα προχωρά αυτή η αξιολόγηση».

Ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ο οποίος είναι Αμερικανός, επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για την άμυνα της Ευρώπης, μετά το μήνυμα που έστειλαν οι ΗΠΑ στις 3 Ιουνίου ότι δεν θα διαθέτουν πλέον, σε περίπτωση κρίσης, αεροπλανοφόρο και συνοδευτικά πλοία, αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και άλλα στρατιωτικά μέσα.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει για δύο ταυτόχρονες συγκρούσεις και επιδιώκει να διατηρεί περισσότερους στρατιωτικούς πόρους διαθέσιμους σε περίπτωση αντιπαράθεσης με την Κίνα στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού.

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ, που αποτελεί τον πυρήνα της συλλογικής άμυνας της Συμμαχίας, οι 32 σύμμαχοι δεσμεύονται ότι επίθεση εναντίον ενός εξ αυτών θα θεωρηθεί επίθεση εναντίον όλων. Ωστόσο, το άρθρο δεν επιβάλλει υποχρέωση παροχής στρατιωτικής συνδρομής, αν και στην πράξη πολλοί σύμμαχοι πιθανότατα θα την προσέφεραν.

Στην ουσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανεξετάζουν και περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να συνδράμουν έναν σύμμαχο σε περίπτωση ενεργοποίησης του Άρθρου 5.

Τα αμερικανικά πυρηνικά όπλα θα παραμείνουν στην Ευρώπη

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν μακράν τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ. Δεν σκοπεύουν να αποσύρουν τα πυρηνικά τους όπλα από την Ευρώπη, τα οποία αποτελούν βασικό πυλώνα της αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας.

Για να υπογραμμίσει αυτή τη θέση, η Ομάδα Πυρηνικού Σχεδιασμού (Nuclear Planning Group) του ΝΑΤΟ εξέδωσε την πρώτη της ανακοίνωση εδώ και 19 χρόνια μετά τη συνεδρίαση της Πέμπτης.

Στην ανακοίνωση υπενθύμισε ότι «οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Συμμαχίας εξακολουθούν να αποτελούν την ύψιστη εγγύηση της ασφάλειας των συμμάχων και θεμελιώνουν την αρχιτεκτονική της διευρυμένης αποτροπής του ΝΑΤΟ».

Οι υπουργοί Άμυνας συμφώνησαν επίσης να συνεχίσουν την ενίσχυση της πυρηνικής αποστολής αποτροπής του ΝΑΤΟ μέσω του εκσυγχρονισμού των πυρηνικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας, της ενδυνάμωσης των μηχανισμών πυρηνικού σχεδιασμού και της προσαρμογής τους, ώστε να εξυπηρετούν αποτελεσματικότερα τα συμφέροντα ασφάλειας του ΝΑΤΟ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.