Η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία θα μπορούσαν να δράσουν από κοινού για τη σταθεροποίηση των αγορών πετρελαίου, εάν χρειαστεί, δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής επενδύσεων της Ρωσίας, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν την Πέμπτη, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι επιτέθηκε σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Νατάνζ και το Αράκ κατά τη διάρκεια της νύχτας και καθώς οι επενδυτές αντιμετωπίζουν φόβους για μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που θα μπορούσε να διαταράξει τον εφοδιασμό με αργό πετρέλαιο.

Κοινή δράση

Ο Ντμίτριεφ, επικεφαλής του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, δήλωσε ότι υπήρχε προηγούμενο για παρόμοια κοινή δράση το 2020.

«Υπήρξε ένα παράδειγμα όπου ο (Ρώσος) Πρόεδρος Πούτιν, ο (Αμερικανός) Πρόεδρος Τραμπ και ο (Σαουδάραβας) Πρίγκιπας Διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη σταθεροποίηση των αγορών», ανέφερε ο Ντμίτριεφ στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

«Είναι νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για συγκεκριμένη κοινή δράση, αλλά με βάση ένα προηγούμενο προηγούμενο, μια τέτοια δράση είναι δυνατή», πρόσθεσε.

Την άνοιξη του 2020, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν κατακόρυφα εν μέσω της πανδημίας COVID-19, ο Τραμπ μεσολάβησε για μια συμφωνία με τους κορυφαίους παραγωγούς αργού πετρελαίου, τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία, για τη μείωση της παραγωγής, ώστε να επανέλθει η ηρεμία στις αγορές.

«Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή δημιουργούν συνθήκες για αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Η δυναμική αυτών των γεγονότων θα καθορίσει πόσο δραματική θα είναι αυτή η άνοδος», δήλωσε ο Ντμίτριεφ.

«Η δυναμική τέτοιων αυξήσεων μειώνει απότομα την πιθανότητα περαιτέρω περιορισμών στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας», είπε, αναφερόμενος στις συζητήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αυστηροποίηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας.

