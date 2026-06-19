Αέτωμα 196 χρόνων

«H Ελλάς θέλει σχηματίσει έν Κράτος ανεξάρτητον, και θέλει χαίρει όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά, τα προσπεφυκότα εις εντελή ανεξαρτησίαν»

Πρωτόκολλο του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου 1830

Έχουμε μπει για τα καλά σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο ενόψει των εκλογών του 2027 (θεωρητικά). Εάν από τις επικείμενες εθνικές εκλογές προκύψει βιώσιμο κυβερνητικό σχήμα, τότε αισίως, το 2030 θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους με σταθερή κυβέρνηση στην εξουσία. Και επειδή εκλογές στην Ελλάδα χωρίς τους Δηληγιάννηδες, ή για να αναφερθούμε σε πιο οικεία πρόσωπα, διόλου φανταστικά στην πραγματικότητα, χωρίς τους Καλοχαιρέτες και τους Μαυρογιαλούρους τους δεν γίνονται, η παροχολογία ήδη δίνει και παίρνει.

Όπως κατέδειξε και το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ «Στο Χιλιοστό», από συστάσεως του νεοελληνικού κράτους ο λαϊκισμός και η δημαγωγία είναι το περήφανο αέτωμα του πολιτικού μας μικρόκοσμου αλλά και της κοινωνίας μας.

Σήμα κατατεθέν, θυρεός της Δημοκρατίας μας. Τα μνημόνια και οι τρόικες ολημερίς το γκρέμιζαν και το βράδυ ξαναστηνόταν.

Με το βλέμμα στο 2027 και την Ποντγκόριτσα

Η επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Μαυροβούνιο έχει ασφαλώς διμερές περιεχόμενο, ωστόσο στο παρασκήνιο οι σχεδιασμοί της Αθήνας φτάνουν αρκετά πιο μακριά. Στο υπουργείο Εξωτερικών βλέπουν την Ποντγκόριτσα ως τον πιο ώριμο υποψήφιο για να γίνει η πρώτη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων που θα περάσει το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη νέα φάση διεύρυνσης. Παράλληλα, δεν κρύβουν ότι θα ήθελαν αυτό να συμβεί κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Η σκέψη έχει και πρακτική αλλά και έντονα συμβολική διάσταση. Πρακτική, γιατί το Μαυροβούνιο θεωρείται η χώρα που βρίσκεται πιο κοντά στην ολοκλήρωση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Συμβολική, γιατί μια ένταξη επί ελληνικής προεδρίας θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως η φυσική συνέχεια της Διακήρυξης της Θεσσαλονίκης του 2003, όταν η Αθήνα έβαλε τη σφραγίδα της στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

Δεν είναι τυχαίο ότι τους τελευταίους μήνες η ελληνική διπλωματία έχει ανεβάσει στροφές στην περιοχή. Η πρωτοβουλία των Δελφών, οι συνεχείς επαφές με τις βαλκανικές πρωτεύουσες και η προετοιμασία νέων συναντήσεων στην Αθήνα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που έχει ορίζοντα το 2027. Διπλωματικές πηγές σημειώνουν μάλιστα ότι από τις αρχές εκείνης της χρονιάς, όταν η Ελλάδα θα συμμετέχει ήδη στο «τρίο» των ευρωπαϊκών προεδριών μαζί με Λιθουανία και Ιταλία, θα αποκτήσει επιπλέον δυνατότητες να επηρεάσει την ατζέντα της Ένωσης.

Στην Αθήνα γνωρίζουν βέβαια ότι οι ενταξιακές διαδικασίες σπάνια ακολουθούν ευθύγραμμη πορεία. Παρ’ όλα αυτά, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι, αν υπάρχει μία χώρα που θα μπορούσε να προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια πρώτη επιτυχία στα Δυτικά Βαλκάνια τα επόμενα χρόνια, αυτή είναι το Μαυροβούνιο. Και αν αυτή η επιτυχία συμπέσει χρονικά με την ελληνική προεδρία, τόσο το καλύτερο για όσους ήδη σχεδιάζουν την επόμενη μεγάλη βαλκανική πρωτοβουλία της Αθήνας.

Ποια βουλευτής ταράζει τα νερά ακόμα και δια της απουσίας της;

Ο λόγος για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και την τρίτη σερί αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής Δεοντολογίας που αφορά δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος της σχετικά με περιστατικά που διαδραματίστηκαν στη δίκη των Τεμπών.

Η πρόεδρος είχε ζητήσει ήδη μία φορά την αναβολή της συνεδρίασης και τώρα έρχεται να ζητήσει και πάλι να μεταφερθεί για άλλη μέρα και αυτό γιατί θέλει να πάει σε μία εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου. Οι έντονες αντιδράσεις που προκλήθηκαν -κυρίως ανάμεσα στα «γαλάζια» μέλη της επιτροπής- δεν είναι γιατί ήρθαν «άδικα», αφού η ίδια έστειλε το έγγραφο αίτημα πέντε λεπτά πριν ξεκινήσουν να συνεδριάζουν, αλλά έγκειται περισσότερο στην «ανεκτικότητα» που δείχνει το προεδρείο. Και αυτό γιατί μετά τις πρώτες δύο αναβολές - η μία είχε γίνει με πρωτοβουλία του προεδρείου - της είχαν προταθεί τρεις εναλλακτικές ημερομηνίες, σύμφωνα με πληροφορίες, τις οποίες απέρριψε και στη συνέχεια πρότεινε η ίδια, την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Μετά και την πρόσφατη αναβολή που έγινε δεκτή με τις ψήφους αντιπολίτευσης, αλλά και των «γαλάζιων» Γεωργαντά, Β. Οικονόμου και Λιάκου, ήρθε και η «μουρμούρα». Ενδεικτική η φράση βουλευτή του νομού Ρεθύμνης, ο οποίος φέρεται να είπε εξερχόμενος της αίθουσας «η Ζωή κατάφερε να μας διασπάσει». Έτερος συνάδελφος του προαναφερόμενου σχολίασε καυστικά «δεν είναι καν ομιλήτρια στην εκδήλωση», δηλώνοντας έτσι την αντίρρησή τους με τη στάση των τριών συναδέλφων τους.

Από πλευράς του προέδρου της Επιτροπής, πάντως, διαμηνύθηκε ότι «Στην επιτροπή αυτή δεν υπάρχουν γραμμές και το απέδειξε η Νέα Δημοκρατία», ενώ πηγές σημειώνουν πως δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά άλλα αιτήματα αναβολής.

Το διαστημικό εισιτήριο και η προσγείωση στην πραγματικότητα

Στις αγορές υπάρχει ένας παλιός κανόνας που ποτέ δεν καταργήθηκε, αλλά συνεχώς παραβιάζεται: Αγοράζεις στη φήμη, πουλάς στην είδηση. Το πρόβλημα είναι ότι παρά πολλές φορές κάποιοι μπαίνουν σε μια μετοχή αφού η φήμη έχει ήδη γίνει κεντρικό θέμα είδησης.

Αυτό φαίνεται να συνέβη και με τη SpaceX. Η μεγαλύτερη IPO που έχει γίνει ποτέ, με κεφάλαια δεκάδων δισεκατομμυρίων και αποτίμηση που από την πρώτη στιγμή τοποθέτησε την εταιρεία στην κορυφή της αγοράς, έκανε χιλιάδες μικροεπενδυτές να σπεύσουν να αγοράσουν το «εισιτήριο για το διάστημα». Παρασυρμένοι από το brand του Έλον Μασκ και τον θόρυβο των social media είχαν την αίσθηση ότι συμμετέχουν σε κάτι ιστορικό.

Οι πρώτες μέρες θύμισαν χρηματιστηριακό πανηγύρι. Η μετοχή απογειώθηκε, ενώ η αποτίμηση άγγιξε δυσθεώρητα επίπεδα. Μέχρι που ήρθε η πρώτη σοβαρή διόρθωση. Δύο ημέρες πτώσης ήταν αρκετές για να υπενθυμίσουν ότι ακόμη και οι πύραυλοι επιστρέφουν στη Γη. Οι τελευταίοι αγοραστές της μετοχής βρέθηκαν ξαφνικά «κάτω από το νερό». Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μέση τιμή εισόδου των μικροεπενδυτών έχει πλέον σχεδόν συναντήσει –ή και βουτήξει ακόμη χαμηλότερα– από τα τρέχοντα επίπεδα διαπραγμάτευσης, μετά τη γρήγορη υποχώρηση από τα υψηλά των πρώτων ημερών.

Το μοτίβο, βέβαια, δεν είναι καινούργιο. Κάθε εποχή βρίσκει το «σίγουρο στοίχημά» της. Κάποτε ήταν οι τράπεζες, μετά τα ακίνητα, μετά τα crypto, ύστερα η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα το διάστημα. Η αφήγηση αλλάζει, αλλά η συμπεριφορά μένει ίδια. Πρώτοι μπαίνουν οι πιο ενημερωμένοι, τελευταίοι οι πιο ενθουσιασμένοι.

Και οι τελευταίοι συνήθως πληρώνουν το εισιτήριο πιο ακριβά.

Πηγή: skai.gr

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