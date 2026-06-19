Συνελήφθησαν την Τετάρτη (17/6) στο Κορωπί δύο 55χρονα δίδυμα αδέρφια που απείλησαν και χτύπησαν με λαβή πιστολιού συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς φέρεται να πίστεψαν λανθασμένα ότι επρόκειτο για απατεώνες λόγω προηγούμενης εμπειρίας εξαπάτησης.

Το χρονικό της επίθεσης

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2026, όταν το συνεργείο μετέβη στην περιοχή για εργασίες. Τα δύο αδέρφια, έχοντας πέσει θύματα απάτης στο παρελθόν, υποψιάστηκαν τους υπαλλήλους και κινήθηκαν απειλητικά εναντίον τους. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι αρχικά επιτέθηκαν φραστικά και απείλησαν δύο ημεδαπούς υπαλλήλους συνεργείου εργασιών, ενώ στη συνέχεια ένας εξ’ αυτών, προκάλεσε σωματική βλάβη με τη λαβή πιστολιού που έφερε σε έναν από τους παθόντες.

Στη συνέχεια ενημερώθηκαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κρωπίας, όπου στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι κατόπιν συνδυαστικής αξιοποίησης πληροφοριών, ταυτοποίησαν τους κατηγορούμενους, ως δράστες της υπόθεσης και προέβησαν στη σύλληψή το απόγευμα της ιδίας ημέρας, στην περιοχή του Κορωπίου.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στην οικία τους, όσο και στο κατάστημα που διατηρούν στην περιοχή της Παιανίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

οπλοπολυβόλο,

πυροβόλο πιστόλι,

2 αεροβόλα όπλα και

200 μεταλλικά φυσίγγια.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και επικίνδυνη σωματική βλάβη, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.