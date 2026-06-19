Επίσημο: Στον Ολυμπιακό ο Μαφέο

Tην απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ο Ισπανός δεξιός μπακ βρίσκεται από την Τετάρτη στην Αθήνα, χθες πέρασε τις απαραίτητες εξετάσεις και σήμερα επισημοποιήθηκε η μεταγραφή του, που είναι η δεύτερη για τους Πειραιώτες μετά τον Κώστα Φορτούνη.

Ο Μαφέο έχει πλούσια πείρα, μετρώντας συνολικά 211 εμφανίσεις στη LaLiga. Αναδείχθηκε από τις ακαδημίες της Εσπανιόλ, στα 13 του η Μάντσεστερ Σίτι τοντον αγόρασε έναντι του ποσού των 100 χιλιάδων ευρώ το 2013, ενώ ακολούθησαν τρεις δανεισμοί στην Τζιρόνα (που έχει την ίδια ιδιοκτησία με την αγγλική ομάδα). Η Στουτγάρδη τον αγόρασε για 9 εκατ. ευρώ το 2018.

Την επόμενη χρονιά ακολούθησε νέος δανεισμός στη Χιρόνα, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ουέσκα και το 2021 έκανε το βήμα στη Μαγιόρκα, όπου και παρέμεινε μέχρι φέτος, όπου είχε 32 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 28χρονου Αργεντινού δεξιού μπακ, Πάμπλο Μαφέο. Γεννημένος στις 12 Ιουλίου 1997, στο Sant Joan Despi της Βαρκελώνης, από το 2021 αγωνιζόταν στη Mallorca, με την οποία έκανε 160 συμμετοχές (5 γκολ και 15 ασίστ).

Στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Girona, SD Huesca, Stuttgart και Manchester City. Ο νέος ακραίος αμυντικός της ομάδας μας προέρχεται από γεμάτη σεζόν στη La Liga με τη Mallorca (31 ματς), ενώ συνολικά στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου έχει πραγματοποιήσει 211 συμμετοχές.

Πάμπλο, καλώς όρισες στην οικογένεια του Θρύλου!

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