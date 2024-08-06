Στη σύναψη δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπωλησίας με την Evryo Group, η οποία ανήκει σε funds που ελέγχονται από την Macquarie Asset Management, προχώρησε η ΔΕΗ.

Με βάση τη συμφωνία, η ΔΕΗ εξαγοράζει το σημαντικό χαρτοφυλάκιο της Evryo Group στη Ρουμανία, το οποίο περιλαμβάνει έργα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 629MW σε λειτουργία και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη.

Η συναλλαγή αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) περίπου €700 εκατομμυρίων, η οποία είναι αντίστοιχη με προηγούμενες συναλλαγές στην αγορά και με το τίμημα εξαγοράς να υπόκειται στις συνήθεις προσαρμογές.

Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η εξαγορά ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Ρουμανία και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω της προσθήκης ενός σημαντικού χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, το οποίο περιλαμβάνει έργα χερσαίων αιολικών πάρκων 600ΜW, μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών 22MW, πλωτού φωτοβολταϊκού πάρκου 1MW, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας μπαταριών 6MW, και περίπου 145MW υπό ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ εν λειτουργία της ΔΕΗ στη Ρουμανία θα διπλασιαστεί και η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα ανέλθει σε 5,3GW.

Ο Όμιλος ΔΕΗ διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη λειτουργία ΑΠΕ, με ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ανάπτυξης κυρίως φωτοβολταϊκών έργων στην Ελλάδα. Η συμφωνία αυτή διευρύνει και διαφοροποιεί τις δραστηριότητες του Ομίλου στις ΑΠΕ καθώς προστίθενται μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας και υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην περιοχή της Ρουμανίας.

Η χρηματοδότηση της εξαγοράς είναι δομημένη έτσι ώστε να είναι σύμφωνη με τη χρηματοοικονομική πολιτική του Ομίλου ΔΕΗ και να παραμένει εντός του στόχου αναφορικά με το ανώτατο όριο μόχλευσης του Ομίλου. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Όμιλος ΔΕΗ θα προσθέσει EBITDA ύψους περίπου €100 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσης, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα νέο σημαντικό βήμα για τη συνολική στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιταχύνουμε την ανάπτυξη της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Ρουμανία, διπλασιάζοντας το χαρτοφυλάκιο των εν λειτουργία ΑΠΕ και, ακόμα σημαντικότερα, με αιολικά και υδροηλεκτρικά έργα, διαφοροποιώντας περαιτέρω το μείγμα μας, με έργα που βρίσκονται στις πιο περιζήτητες περιοχές της Ρουμανίας, με υψηλό αιολικό δυναμικό. Η περιφερειακή στρατηγική μας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στοχεύει στην παραγωγή ενέργειας σε ελκυστικές αγορές, με διαφοροποιημένο τεχνολογικά χαρτοφυλάκιο. Η Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι μια ολοένα και περισσότερο διασυνδεδεμένη αγορά, με συγκλίνουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, μπορεί να δημιουργηθεί αξία από συνέργειες στις συναλλαγές, την προμήθεια και τη διαφοροποίηση του ρίσκου».

Η Citigroup Global Markets Europe AG και η Euroxx Securities SA ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι και η Clifford Chance ως νομικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την εν λόγω εξαγορά.

Η ολοκλήρωση της εξαγοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τελευταίο τρίμηνο του 2024 και υπόκειται σε ορισμένες προϋποθέσεις που είναι συνήθεις για αυτού του είδους τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής άδειας από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

Τι ειπώθηκε στο conference call

Στο conference call με αναλυτές, στο πλαίσιο της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων εξαμήνου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, αναφέρθηκε στη σημασία και στο μέγεθος της συμφωνίας.

Όπως τόνισε, η εξαγορά συμπληρώνει με τον καλύτερο τρόπο τη στρατηγική της ΔΕΗ για ανάπτυξη ΑΠΕ. Ανέφερε ότι η συμφωνία έχει καλή αποτίμηση, οι ΑΠΕ που αγοράζονται είναι πολύ καλές, βρίσκονται σε εξαιρετική τοποθεσία, έχουν ιδανικό αιολικό δυναμικό, και είναι περίπου 8-10 χρόνων, κάτι που σημαίνει ότι θεωρούνται νέα για αιολικά.

Η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ που εξαγοράζει η ΔΕΗ, αντιστοιχεί στο περίπου της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στη Ρουμανία. Όπως σημείωσε ο κ. Στάσσης, η παραγωγή ενέργειας της PPC Romania είναι μικρότερη από τις πωλήσεις της στη χώρα οπότε η συμφωνία αυτή καλύπτει μέρος από αυτό το κενό. Παράλληλα, τόνισε ότι σε καμία περίπτωση η συμφωνία αυτή δεν σημαίνει ότι σταματάει η οργανική ανάπτυξη ΑΠΕ στη Ρουμανία και υπενθύμισε την ανακοίνωση προ ολίγων ημερών για την έναρξη κατασκευής νέου αιολικού πάρκου 140MW στη Ρουμανία.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Στάσσης, η συμφωνία έχει ένα IRR 10% για τη ΔΕΗ χωρίς να υπολογίζονται οι συνέργειες που προκύπτουν.

Επίσης, σημείωσε πως μετά και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, είναι ακόμη πιο αισιόδοξος για την επίτευξη των στόχων ανάπτυξης και των οικονομικών στόχων που έχουν τεθεί στο Capital Markets Day του Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

