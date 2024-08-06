ΔΕΗ: Ισχυρά αποτελέσματα στο α' εξάμηνο

Ισχυρά αποτελέσματα ανακοίνωσε η ΔΕΗ για το α΄ εξάμηνο του έτους, με τα προσαρμοσμένα EBITDA να φτάνουν στα €927 εκατ., αυξημένα κατά 57%.

Ειδικότερα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ για το α΄εξάμηνο του έτους έχουν ως εξής:

Οι επενδύσεις σε “πράσινα” έργα, καθώς και σε έργα διανομής και ψηφιοποίησης συνέχισαν την αυξητική τους πορεία σύμφωνα με τη στρατηγική της ΔΕΗ να καταστεί μια βιώσιμη εταιρεία ενέργειας.

Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν σε €1,1 δισ. συμπεριλαμβανομένης της Ρουμανίας, με σημαντική αύξηση των επενδύσεων στις δραστηριότητες Διανομής και ΑΠΕ σύμφωνα με το σχέδιο της ΔΕΗ για αύξηση της συμμετοχής της καθαρής ενέργειας στο μείγμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και την περαιτέρω ενίσχυση και ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής. Οι επενδύσεις στις δραστηριότητες ΑΠΕ, Διανομής και ψηφιοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς της Ρουμανίας, αυξήθηκαν σε περίπου €0,8 δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 120% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023.

Αντίθετα, η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 65% το α΄ εξάμηνο του 2024 σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 3,1TWh, που αντιστοιχεί στο 33% της συνολικής παραγωγής της ΔΕΗ.

Οικονομικές επιδόσεις

Ισχυρή λειτουργική κερδοφορία για το α’ εξάμηνο 2024 με τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται σε €927 εκατ., αυξημένα κατά 57% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2023. Στην θετική αυτή εξέλιξη συνέβαλε η αυξημένη συνεισφορά των δραστηριοτήτων της Διανομής , η βελτίωση της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων της παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας και η προσθήκη των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση παρά την επιτάχυνση των επενδύσεων. Η ΔΕΗ διατήρησε τον δείκτη Καθαρό χρέος/LTM PF EBITDA τον Ιούνιο 2024 στο 2.3x, πολύ χαμηλότερα από το όριο του 3,5x που έχει θέσει, με τον καθαρό δανεισμό να διαμορφώνεται σε €3.826 εκατ. στις 30.06.2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε:

“Η ΔΕΗ κατέγραψε ισχυρά αποτελέσματα για ένα ακόμη τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πορείας στην οποία έχει εισέλθει, επιβεβαιώνοντας ότι η κερδοφορία της κινείται πλέον σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν, στηρίζοντας παράλληλα τους πελάτες της. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε σημαντικές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δίκτυα και στην ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων μας προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει στο Επιχειρηματικό μας Σχέδιο. Καταφέραμε να αυξήσουμε την ισχύ των ώριμων έργων ΑΠΕ που έχουμε στο χαρτοφυλάκιο μας διαθέτοντας πλέον έργα ισχύος 3,3 GW υπό κατασκευή ή έτοιμα προς κατασκευή, το οποίο μας παρέχει την αυτοπεποίθηση για την επίτευξη του στόχου μας για συνολική εγκατεστημένη ισχύ 8,9 GW σε ΑΠΕ το 2026. Για το σύνολο του έτους, είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτύχουμε τον στόχο μας για προσαρμοσμένο EBITDA ύψους €1,8 δισ., σε συνέχεια των ισχυρών επιδόσεων του α΄ εξαμήνου και της ανθεκτικότητας του επιχειρηματικού μας μοντέλου με παρουσία στην παραγωγή αλλά και την διάθεση ηλεκτρικής ενέργειας”

