ΔΕΗ blue: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για εγκατάσταση σημείων ταχυφόρτισης

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου υπερταχυφορτιστών (HPDC) δημόσιας φόρτισης ΔΕΗ blue εξασφάλισε η ΔΕΗ, μέσω του μηχανισμού χρηματοδότησης Connecting Europe Facility (CEF). Στο πλαίσιο του έργου 21-EL-TC-ESEERT «Electrifying South East Europe Road Transport», η ΔΕΗ blue προχωρά στην εγκατάσταση και λειτουργία συνολικά, 34 σημείων ταχυφόρτισης σε σταθμούς φόρτισης 2Χ150 kW, συνολικής ισχύος έως 300 kW.

Όπως ανακοινώθηκε από την εταιρεία, οι νέοι υπερταχυφορτιστές ΔΕΗ blue, θα τοποθετηθούν σε 13 περιοχές πανελλαδικά, ενισχύοντας την παρουσία, την ποιότητα και την κάλυψη του δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ΔΕΗ blue σε βασικές οδούς της χώρας. Με ενέργεια που προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές, τα νέα σημεία ταχυφόρτισης ΔΕΗ blue θα είναι εύκολα προσβάσιμα από ΑμεΑ, η εξυπηρέτηση των οποίων θα γίνεται κατά προτεραιότητα.

Με την προσθήκη των νέων ταχυφορτιστών υψηλής ισχύος σε κομβικά σημεία του ελληνικού οδικού δικτύου η ΔΕΗ blue ενισχύει σημαντικά το πανελλαδικό δημόσιο δίκτυο ταχυφορτιστών της που απαριθμεί περισσότερα από 200 σημεία (DC), εκ των οποίων τα 36 είναι σημεία ταχυφόρτισης υψηλής ισχύος έως 300 kW (HPDC), διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τα ταξίδια με ηλεκτρικό αυτοκίνητο.

Ο γενικός διευθυντής Ηλεκτροκίνησης της ΔΕΗ, Κυριάκος Κοφινάς δήλωσε: «Το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης είναι εθνικό στοίχημα και η ΔΕΗ blue είναι βασικός φορέας ανάπτυξης των υποδομών και των εφαρμογών που οδηγούν στην επίτευξή του. Στην κατεύθυνση αυτή συμβαλλόμαστε με το Connecting Europe Facility και από κοινού επενδύουμε στην γρήγορη εξάπλωση της ταχυφόρτισης, σε κομβικά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Η ανάπτυξη της πράσινης κινητικότητας για ένα πιο βιώσιμο μέλλον είναι κοινός στόχος και θα τον πετύχουμε με συνέργειες και συνεργασία».

