Με τη φράση «η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Πολιτών, με την εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ», ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς, σκιαγράφησε το επόμενο βήμα της ΕΚΤ, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, παρουσία του Επιτρόπου Οικονομίας Βάλντις Ντομπρόφσκις και της Προέδρου της EΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής επισήμανε ότι βασικός κορμός ευνοϊκών εξελίξεων πρέπει να είναι η άμεση εφαρμογή του ψηφιακού ευρώ, που θα θέσει τέλος στον αθέμιτο ανταγωνισμό, λέγοντας επιγραμματικά: «Τρέξτε το ψηφιακό ευρώ, γιατί οι ευκαιρίες της σταθερότητας στη νομισματική πολιτική είναι λίγες. Έτσι θα πάμε σε φθηνότερη στέγη, φθηνότερη ενέργεια, σε μεγαλύτερη μείωση της ακρίβειας και σε στήριξη εισοδημάτων. Κάθε οικονομική μεταβολή πρέπει να περνάει στις τσέπες και στα πορτοφόλια των ευρωπαίων πολιτών».

Επίσης, ο Γ. Αυτιάς υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη περάσει μέσα από τρία μνημόνια και σημείωσε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια «Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Πολιτών».

Η πλήρης ομιλία:

Αγαπητή κα Λαγκάρντ,

Η ζωή το έφερε από συνεντεύξεις στην Αθήνα να βρεθούμε και εδώ, για την οικονομική πολιτική της Ευρώπης. Είπατε ότι πρωταρχικός στόχος είναι η σταθερότητα της Οικονομίας. Μπορεί να διαφωνήσει κανένας μαζί σας; Όχι; Ουδείς. Επίσης κ. Lagarde καταφέρατε κάτι πολύ σημαντικό το 2022. Ο πληθωρισμός ήταν 10.6% σήμερα είναι κάτω του 2% και κανείς στην Ευρώπη δεν μπορεί κ. Επίτροπε να πει ότι προς αυτή την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν έχει πετύχει.

Κάθε όμως μεταβολή πρέπει να περνάει και στις τσέπες και στα πορτοφόλια των ευρωπαίων πολιτών και το ψηφιακό ευρώ θα καταργήσει πολλές από αυτές τις παρεμβάσεις αν θέλετε, αυτούς τους αθέμιτους ανταγωνισμούς πολλών και διαφόρων. Τρέξτε το ευρώ, το ψηφιακό ευρώ τρέξτε το γρήγορα, γιατί, οι ευκαιρίες, οι ευκαιρίες της σταθερότητας στη νομισματική πολιτική είναι λίγες, πολύ λίγες.

Έτσι λοιπόν θα πάμε σε φθηνότερη στέγη, θα πάμε σε φθηνότερη ενέργεια, θα πάμε σε μεγαλύτερη μείωση της ακρίβειας, θα πάμε σε στήριξη εισοδημάτων κ. Dombrovskis, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και προέρχομαι από μια χώρα την Ελλάδα όπου πέρασε από τρία μνημόνια. Θυμάμαι τον αγώνα σας, το τρίτο και αχρείαστο μνημόνιο. Και κάτι άλλο κ. Dombrovskis, μπορείτε! Μπορείτε και κα. Lagarde την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να την κάνετε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα των Πολιτών. Σας ευχαριστώ θερμά.

