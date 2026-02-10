Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Δύο νέα προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας έχει στα σκαριά το Υπουργείο Οικονομικών.

Το πρώτο απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που θέλουν να ανοίξουν ατομική επιχείρηση, η οποία θα επιχορηγείται για 18 μήνες. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και όσοι νέοι πτυχιούχοι άρχισαν την επιχείρηση τους μέσα στο 2025.

Το δεύτερο στοχεύει στην ενίσχυση της κάλυψης της εγχώριας ζήτησης με προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο, με μέγιστη διάρκεια υλοποίησης τους 24 μήνες.

Το πρώτο πρόγραμμα

Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στην ΕΡΤ, απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους που θέλουν να ανοίξουν ατομική επιχείρηση.



Ο οδηγός του προγράμματος δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη, αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες καθώς το πρόγραμμα θα ξεκινήσει μέσα στο Μάρτιο. Το skai.gr μαθαίνει, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Υποστήριξη Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» θα είναι 70 εκατ. ευρώ και θα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, επιχορηγώντας νέες επιχειρήσεις για λειτουργία 18 μηνών. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν και όσοι νέοι πτυχιούχοι άρχισαν την επιχείρηση τους μέσα στο 2025.



Η χρηματοδότηση του νέου πτυχιούχου θα γίνεται σε 3 εξάμηνα και τα ποσά που προβλέπονται είναι τα εξής:

13.000 ευρώ για νέα επιχείρηση με έναν δικαιούχο/ωφελούμενο.

21.000 ευρώ για νέα επιχείρηση με δύο και άνω δικαιούχους/ωφελούμενους (συνεργατικό σχήμα).

Τα ποσά στα 3 εξάμηνα αποδίδονται ως εξής:

Α’ 6μηνο 4.400 ευρώ

Β’ 6μηνο 4.300 ευρώ

Γ’ 6μηνο 4.300 ευρώ

Για το συνεργατικό σχήμα δίνονται 7.000 ευρώ ανά τρίμηνο.

Στις περιπτώσεις που η νέα επιχείρηση προσλάβει εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας δίνεται ένα επιπλέον ποσό 15.000 ευρώ για την κάλυψη του μισθολογικού κόστους. Υποχρεωτικά η επιχείρηση θα πρέπει να κρατήσει τον εργαζόμενο για ένα τουλάχιστο έτος.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με μοριοδότηση και επιπλέον μόρια θα λάβουν οι πτυχιούχοι από περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές αλλά και περιοχές χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ και δυσμενή δημογραφική τάση. Επιπλέον μόρια θα δοθούν και στα ΑμεΑ.

Το δεύτερο πρόγραμμα

Με την ονομασία «Παράγουμε εδώ» θα ξεκινήσει μέσα στον Φεβρουάριο με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ από πόρους ΕΣΠΑ.



Απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλης της επικράτειας που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 χρήσεις επιχειρήσεις (μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές) παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών με εξαγωγικό χαρακτήρα με στόχο τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της χώρας. Παράλληλα, στοχεύει στην ενίσχυση της κάλυψης της εγχώριας ζήτησης με προϊόντα ελληνικής παραγωγής, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο.

Ενδεικτικά, στους τομείς παρέμβασης θα περιλαμβάνονται:

φαρμακευτικά προϊόντα,

ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός και υλικά,

χημικά προϊόντα και πλαστικά,

βασικά μέταλλα,

ηλεκτρονικά,

ηλεκτρικός εξοπλισμός και συσκευές,

βιομηχανικά μηχανήματα,

μεταφορικός εξοπλισμός καθώς και

καταναλωτικά βιομηχανικά προϊόντα (ένδυση, υπόδηση, έπιπλα).

Οι υποψήφιες επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο τουλάχιστον 100.000 ευρώ για το οποίο θα επιδοτηθούν στο 50% - το υπόλοιπο 50% είναι ιδιωτική συμμετοχή. Η μέγιστη επιδότηση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 200.000 ευρώ.

Η μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες.

Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι εξής ενέργειες:

Εκσυγχρονισμός Παραγωγής

Τεχνολογική Αναβάθμιση

Έρευνα και Ανάπτυξη Προϊόντων

Πιστοποίηση και Ποιότητα

Σχεδιασμός και Branding

Ενίσχυση Ανθρώπινου Δυναμικού

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής από ίδιους πόρους, υπάρχει και η δυνατότητα δανείου από την Ελληνική Αναπτυξιακή τράπεζα με επιδότηση επιτοκίου 40%.

