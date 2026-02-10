Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (Trump), δήλωσε ότι ο εκλεκτός του για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ στο 15%.
«Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικός», δήλωσε ο Τραμπ για την επιλογή του. Υπενθύμισε ότι ο Γουόρς είχε εξεταστεί κατά την προηγούμενη αναζήτηση προέδρου, αλλά τελικά προτιμήθηκε ο νυν πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ, μια απόφαση που χαρακτήρισε «λάθος».
Οι δηλώσεις αυτές προέρχονται από απόσπασμα συνέντευξης με τον παρουσιαστή του Fox Business Λάρι Κάντλοου, η οποία θα μεταδοθεί την Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με το Baha.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.