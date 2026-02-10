Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ (Trump), δήλωσε ότι ο εκλεκτός του για την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, θα μπορούσε να οδηγήσει την οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ στο 15%.

«Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικός», δήλωσε ο Τραμπ για την επιλογή του. Υπενθύμισε ότι ο Γουόρς είχε εξεταστεί κατά την προηγούμενη αναζήτηση προέδρου, αλλά τελικά προτιμήθηκε ο νυν πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ, μια απόφαση που χαρακτήρισε «λάθος».

Οι δηλώσεις αυτές προέρχονται από απόσπασμα συνέντευξης με τον παρουσιαστή του Fox Business Λάρι Κάντλοου, η οποία θα μεταδοθεί την Τρίτη το βράδυ, σύμφωνα με το Baha.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.