«Πέταξε» η επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας το 12μηνο του 2024 καταγράφοντας αύξηση 9,3% με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

Ειδικότερα, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2024 στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, που διεξάγονται εμπορικές πτήσεις (24 ΥΠΑ, 14 FRAPORT GREECE, ΔΑΑ) η επιβατική κίνηση έφθασε τα 79.403.911, έναντι 72.616.584 επιβατών το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

Όσον αφορά τον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) για το 12μηνο του 2024, στο σύνολο των 39 αεροδρομίων της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί, κυρίως, η ΥΠΑ, σημειώθηκε αύξηση 7,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου του 2023.

Συνολικά το 2024 πραγματοποιήθηκαν 603.931 πτήσεις, έναντι 561.366 πτήσεων το 2023.

Αύξηση 8% επιβατών στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ για το 12μηνο του 2024

Άνοδο 8% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, 'Αραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2024, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) 12μηνου 2024 (Ιανουάριος- Δεκέμβριος) ανήλθε στους 11.975.632 επιβάτες, έναντι 11.092.141 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2023.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.