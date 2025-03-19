Τσιάρας: Στα 53 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα για Σύσταση Ομάδων Παραγωγών

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, αποφάσισαν τη χορήγηση υπερδέσμευσης προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξη όλων των προτάσεων που θα πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης που είναι ήδη σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση:

- Σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία, η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης, συνολικού ύψους 31.179.560,00 ευρώ, έχει υπερκαλυφθεί, καθώς υποβλήθηκαν 247 προτάσεις, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 52.332.983,68 ευρώ.

Για την κάλυψη του συνόλου των αιτήσεων στήριξης που πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας αποφασίσθηκε προγραμματική υπερδέσμευση μέχρι του ποσού των 22 εκατ. ευρώ περίπου, προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία των γεωργών – κτηνοτρόφων για να αντιμετωπίσουν από κοινού τις νέες προκλήσεις της αγοράς και να βελτιώσουν τη θέση τους στην αλυσίδα αξίας της αγροδιατροφής.

Πηγή: skai.gr

