ΚΕΠΕ: Χάσμα αμοιβών και μισθολογικό πλεόνασμα ιδιωτικού έναντι δημόσιου τομέα

Οι αμοιβές στο δημόσιο είναι σημαντικά χαμηλότερες έναντι του ιδιωτικού τομέα και το μισθολογικό χάσμα υπέρ του ιδιωτικού τομέα διευρύνθηκε μεταξύ 2022 και 2023 λόγω της αύξησης των κατώτατων μισθών στον ιδιωτικό τομέα.

Αυτό προκύπτει από την τρίτη ανάλυση επικαιρότητας για το 2025 του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) με τίτλο «Χάσμα αμοιβών και μισθολογικό πλεόνασμα ιδιωτικού και δημόσιου τομέα».

Όπως αναφέρεται στην περίληψη: «Με τον όρο μισθολογικό χάσμα αναφερόμαστε στη διαφορά στην αμοιβή δύο πανομοιότυπων εργαζόμενων που το μόνο που τους διακρίνει είναι ότι απασχολούνται σε διαφορετικούς τομείς. Αντικείμενο της ανάλυσης είναι η διερεύνηση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα κατά τα έτη 2022 και 2023 με την εφαρμογή δύο ευρέως αποδεκτών μεθοδολογιών. Από την εκτίμηση προκύπτει ότι οι αμοιβές στο δημόσιο είναι σημαντικά χαμηλότερες έναντι του ιδιωτικού τομέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρώτη μεθοδολογία εκτίμησης (Mincer 1974), το εκτιμώμενο καθαρό ωρομίσθιο στον δημόσιο τομέα είναι κατά 14,6% χαμηλότερο έναντι του ιδιωτικού τομέα, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη μεθοδολογία εκτίμησης (Oaxaca 1973 και Blinder 1973), οι εκτιμώμενες ωριαίες αποδοχές των απασχολούμενων στο δημόσιο υστερούν κατά 13,3% έναντι του ιδιωτικού τομέα. Και από τις δύο μεθοδολογίες προκύπτει ότι το μισθολογικό χάσμα υπέρ του ιδιωτικού τομέα διευρύνθηκε μεταξύ 2022 και 2023 λόγω της αύξησης των κατώτατων μισθών στον ιδιωτικό τομέα».

Η ανάλυση έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΚΕΠΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

