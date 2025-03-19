Η Mastercard στηρίζει τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Με 40 πλήρεις υποτροφίες για το πρόγραμμα "Master Your Own Business", η Mastercard ενισχύει τις γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν ή να εξελίξουν τη δική τους επιχείρηση.

Σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece, προσφέρει 40 πλήρεις υποτροφίες, δίνοντας σε γυναίκες επαγγελματίες και επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία για να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους επιχείρηση.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 60 ωρών και παρέχει στις συμμετέχουσες εξειδικευμένη εκπαίδευση, καθοδήγηση από ειδικούς και εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.

Οι γυναίκες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση και πρακτικές δεξιότητες, με στόχο να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους νοοτροπία και να διαμορφώσουν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Η συναναστροφή με τις άλλες συμμετέχουσες καθιστά το πρόγραμμα και έναν χώρο δικτύωσης και ανταλλαγής γνώσεων, όπου οι γυναίκες μπορούν να συζητούν προκλήσεις και να αξιοποιούν νέες ευκαιρίες.

Περισσότερες από 65 γυναίκες έχουν επωφεληθεί τα δύο προηγούμενα χρόνια από τα εργαλεία που προσφέρει το πρόγραμμα, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις και πρακτικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα σπουδών

Το φετινό πρόγραμμα εμπλουτίζεται με νέες θεματικές που εστιάζουν σε διοικητικές και λειτουργικές δεξιότητες, αλλά και σε κρίσιμες ήπιες δεξιότητες (soft skills) για την επιχειρηματική επιτυχία.

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν:

• Financial Literacy

• Business Mindset

• Business Value Chain

• Negotiation

• Social Media

• Corporate Communication

• Social Networking

Τα μαθήματα θα γίνονται 2 φορές την εβδομάδα διαδικτυακά μεταξύ 17:00 – 21:00.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 28 Μαρτίου 2025.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και υποβάλετε την αίτησή σας εδώ.

Τα εμπόδια για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Από πρόσφατη έρευνα της Mastercard, που δημοσιεύτηκε ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, προκύπτει ότι το επιχειρηματικό πνεύμα των γυναικών στην Ευρώπη βρίσκεται σε άνοδο, ενώ σημαντική είναι και η οικονομική συμβολή τους.

Όπως προκύπτει, οι γυναίκες συμβάλλουν κατά 37% στο παγκόσμιο ΑΕΠ, ενώ η αύξηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω αυτό το ποσοστό κατά 20%.

Η Ελλάδα ακολουθεί την παραπάνω τάση: Το 46% των γυναικών έχει σκεφτεί να ξεκινήσει τη δική του επιχείρηση -ποσοστό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ωστόσο, το 36% δεν έχει ακόμη υλοποιήσει αυτή την ιδέα, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 59% μεταξύ των γυναικών Gen Z.

Παρά το ισχυρό ενδιαφέρον, οι γυναίκες στην Ελλάδα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επιχειρηματικότητα:

• 31% ανέφερε ότι οι οικογενειακές υποχρεώσεις ήταν τροχοπέδη για την επιχειρηματική τους δράση – ποσοστό υπερδιπλάσιο από τους άνδρες (12%).

• 26% θεωρεί ότι η έλλειψη αυτοπεποίθησης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο (έναντι 15% των ανδρών).

• 70% δηλώνει ότι το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη χρηματοδότησης.

• 36% δυσκολεύτηκε να βρει την κατάλληλη τεχνολογία για την επιχείρησή του, ενώ 31% δεν ήξερε πώς να δημιουργήσει το αρχικό επιχειρηματικό πλάνο.

Ο ρόλος του προγράμματος της Mastercard

Το "Master Your Own Business" έρχεται να καλύψει αυτές τις ανάγκες, δίνοντας στις γυναίκες τα εφόδια που χρειάζονται για να ξεκινήσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους.

Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική εκπαίδευση, καθοδήγηση και πρόσβαση σε ένα δίκτυο στήριξης, βοηθώντας τις γυναίκες να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να ενισχύσουν την παρουσία τους στον επιχειρηματικό κόσμο.

Με δεδομένη την αυξανόμενη επιχειρηματική διάθεση των γυναικών και την ανάγκη για στήριξη σε βασικές δεξιότητες, η Mastercard επενδύει στην επόμενη γενιά γυναικών επιχειρηματιών, παρέχοντας τα εργαλεία και την καθοδήγηση που θα τις βοηθήσουν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε επιτυχημένες και βιώσιμες επιχειρήσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την έρευνα, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα From Gen Z to Gen E: The rise of Generation Entrepreneur | Mastercard Newsroom

