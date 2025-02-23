Με «το δεξί» μπήκε το 2025 για την επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της χώρας. Τα στοιχεία για τον πρώτο μήνα του έτους είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, προμηνύοντας μια υψηλή πτητική θερινή σεζόν. Καταγράφεται αύξηση 12,4% στην επιβατική κίνηση στο σύνολο των αεροδρομίων της χώρας, διακινήθηκαν 2.712.144 επιβάτες έναντι 2.413.403 το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2024.



Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών



Τα πρώτα θετικά σημάδια, αποτυπώθηκαν στα στοιχεία της επιβατικής κίνησης για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας μας, το «Ελευθέριος Βενιζέλος», αφού τον πρώτο μήνα του 2025 έχουμε διψήφια αύξηση σε επιβατική κίνηση και σε κίνηση πτήσεων.

Η επιβατική κίνηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2025 ανήλθε σε 1,83 εκατ., αυξημένη κατά 14,5% σε σύγκριση με το 2024. Αναλυτικά, τόσο η εγχώρια όσο και η διεθνής επιβατική κίνηση ξεπέρασαν κατά 5,1% και 18,7% τα επίπεδα του 2024.

Ο αριθμός των πτήσεων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2025 ανήλθε σε 16.546, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 10,1% σε σχέση με το 2024. Οι πτήσεις εσωτερικού παρουσίασαν μικρή πτώση της τάξης του 2,5%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις σημείωσαν άνοδο κατά 19,1% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024.

Υπενθυμίζεται πως το 2024 αποτέλεσε χρονιά ρεκόρ για την επιβατική κίνηση του αεροδρομίου της Αθήνας, καθώς καταγράφηκε ιστορικά υψηλή τουριστική ροή. Ως προς την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης το 2024, η Αθήνα κατατάσσεται πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με το 2019, εμφανίζοντας ισχυρή αναπτυξιακή πορεία τη στιγμή που ο κλάδος των ευρωπαϊκών αεροδρομίων βρίσκεται ακόμα σε στάδιο ανάκαμψης. Το 2024, οι διεθνείς αφίξεις μη κατοίκων έφτασαν τα 7,9 εκατομμύρια, από 7,1 εκατομμύρια το 2023 και 6,4 εκατομμύρια το 2019, σημειώνοντας αυξήσεις 12% και 24%, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, ο μεγαλύτερος αριθμός επισκεπτών προήλθε από τις παραδοσιακές αγορές (ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία), ενώ ως γενικό συμπέρασμα, η πλειονότητα των ευρωπαϊκών αγορών σημείωσε διψήφια αύξηση επισκεπτών. Παράλληλα, υπερπόντιοι προορισμοί/ αγορές, όπως η Αυστραλία και η Κίνα, ανέκαμψαν με ταχείς ρυθμούς. Παράλληλα, με την ανάπτυξη των σημαντικών αυτών αγορών, παράγοντες της αγοράς, αναμένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αγορά της Ινδίας.



ΥΠΑ -24 Αεροδρόμια



Άνοδο 12,6% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ (Ηράκλειο, Καλαμάτα, Αλεξανδρούπολη, Λήμνος, Αστυπάλαια, Ιωάννινα, Χίος, Κοζάνη, Καστοριά, Κάρπαθος, Κύθηρα, Μήλος, Σκύρος, Νέα Αγχίαλος, Πάρος, Σύρος, Άραξος, Νάξος, Κάλυμνος, Ικαρία, Καστελόριζο, Κάσος, Λέρος, Σητεία) τον Ιανουάριο του 2025, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2024. Το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) ανήλθε στους 219.777 επιβάτες, έναντι 195.251 επιβατών το 2024.

Η χρονιά που πέρασε έκλεισε με άνοδο 8% στην επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της ΥΠΑ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023. Ειδικότερα, το σύνολο των επιβατών (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού) 12μηνου 2024 (Ιανουάριος- Δεκέμβριος) ανήλθε στους 11.975.632 επιβάτες, έναντι 11.092.141 επιβατών το αντίστοιχο διάστημα του 2023.



14 Περιφερειακά Αεροδρόμια Fraport Greece



Για τον πρώτο μήνα του 2025, η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας, που διαχειρίζεται η Fraport (Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Άκτιο, Ζάκυνθος, Καβάλα, Χανιά, Ρόδος, Σάμος, Σκιάθος, Μυτιλήνη, Μύκονος, Σαντορίνη και Κως) έφτασε τις 663.752 και ήταν αυξημένη κατά 3,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα την περσινή χρονιά.

Η συνολική επιβατική κίνηση εσωτερικού ανήλθε σε 400.311 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 1,1% σε σύγκριση με το 2024, ενώ η συνολική επιβατική κίνηση εξωτερικού ανήλθε σε 263.441 επιβάτες, το οποίο σημαίνει αύξηση 7,7% σε σχέση με το 2024.

Πρώτο το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»

Η μερίδα του λέοντος, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, ανήκει στον αερολιμένα «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου η συνολική κίνηση για τον Ιανουάριο του 2025 έφτασε τους 439.697 ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,2%. Το αεροδρόμιο «Μακεδονία», υπενθυμίζεται, διατήρησε την πρωτοκαθεδρία ανάμεσα στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport, φθάνοντας τους 7,381 εκατομμύρια επιβάτες που διακινήθηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της περσινής χρονιάς.

Στην πρώτη θέση της κορυφαίας πεντάδας των επιβατών, που διακινήθηκαν μέσω του αεροδρομίου "Μακεδονία", είναι οι Έλληνες (179.424 επιβάτες) και μάλιστα με εμφανή διαφορά, ενώ ακολουθούν ταξιδιώτες από Γερμανία, Κύπρο, Ιταλία και Ολλανδία.

Στη δεύτερη θέση μετά το αεροδρόμιο «Μακεδονία» έρχονται τα Χανιά με 63.765 επιβάτες, (αύξηση 9,1%), από τους οποίους οι 60.640 προέρχονται από πτήσεις εσωτερικού. Την τρίτη θέση καταλαμβάνει η Ρόδος με περισσότερους από 56.000 επιβάτες (και μειωμένη κίνηση σε σχέση με πέρσι τον Ιανουάριο κατά 4,7%) και ακολουθεί η Μυτιλήνη με 24.924 επιβάτες και αύξηση 4,7%. Το αεροδρόμιο της Κω κατέγραψε την μεγαλύτερη άνοδο σε ποσοστιαία βάση (+12,3%) και έπεται το αεροδρόμιο της Ζακύνθου (+10,7%). Αντίθετα, το αεροδρόμιο της Καβάλας γνώρισε τη μεγαλύτερη πτώση της τάξεως του 64,6%, ακολούθησε το αεροδρόμιο της Σαντορίνης με -33,3% και της Κέρκυρας με -25%.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του 2024 στα 14 αεροδρόμια καταγράφηκε νέο ιστορικό ρεκόρ με 36,026 εκατομμύρια επιβάτες τόσο στο δίκτυο εσωτερικού όσο και εξωτερικού. Αύξηση 6,4% σε σύγκριση με το 2023 ή περίπου 2,1 εκατομμύρια περισσότερους επιβάτες.

Πηγή: skai.gr

