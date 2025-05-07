Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκιά της η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την Τετάρτη, παρά τις επικρίσεις και τις πιέσεις που έχει δεχθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς αποφάσισε να τηρήσει στάση αναμονής για μια ακόμη φορά εν μέσω της αβεβαιότητας που έχουν προκαλέσει η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και η επιβράδυνση της αμερικανικής οικονομίας.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (FOMC) της Federal Reserve διατήρησε το βασικό επιτόκιό της στο εύρος του 4,25%-4,50%, όπου βρίσκεται από τον Δεκέμβριο, σε μια κίνηση που ανέμενε ευρέως η αγορά, με τους αξιωματούχους της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας να εκφράζουν ωστόσο την ανησυχία τους για την οικονομία.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές έχει αυξηθεί περαιτέρω», ανέφερε η FOMC στην ανακοίνωση που ακολούθησε τη διήμερη συνεδρίασή της για τη νομισματική πολιτική, προσθέτοντας ότι «η Επιτροπή παρακολουθεί τους κινδύνους όσον αφορά και τις δύο πτυχές της διπλής εντολής της και κρίνει ότι οι κίνδυνοι υψηλότερης ανεργίας και αύξησης του πληθωρισμού έχουν ενισχυθεί».

Ωστόσο, για μια ακόμα φορά η FOMC απέφυγε να αποδώσει ευθέως την αβεβαιότητα στους δασμούς που έχει η επιβάλλει η κυβέρνηση Τραμπ, προκειμένου -όπως σημειώνουν αναλυτές- να μην υπεισέλθει σε ευθεία αντιπαράθεση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Στην ανακοίνωσή της η FOMC, σημειώνει πάντως ότι οι δασμοί απειλούν να επιδεινώσουν τον πληθωρισμό καθώς και να επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα ενός στασιμοπληθωριστικού σεναρίου, έναν κίνδυνο που έχουν αποφύγει σε μεγάλο βαθμό οι ΗΠΑ από τις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συμφώνησαν όμως σε μεγάλο βαθμό ότι η κεντρική τράπεζα είναι σε θέση να περιμένει όσον αφορά τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της, δεδομένου ότι η οικονομία προς το παρόν παραμένει σε γενικές γραμμές ανθεκτική.

Υπενθυμίζεται ότι το ΑΕΠ των ΗΠΑ συρρικνώθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 0,3%, ως αποτέλεσμα της μείωσης της κατανάλωσης και των κυβερνητικών δαπανών και την αύξηση των εισαγωγών εν όψει των δασμών, ωστόσο οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η αμερικανική οικονομία θα επανέλθει σε ανοδική τροχιά στο δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Έτσι, η FOMC στην ανακοίνωσή της σημείωσε ότι «οι διακυμάνσεις στις καθαρές εξαγωγές έχουν επηρεάσει τα δεδομένα» και επέμεινε στην πρόσφατη θέση της ότι η οικονομία «συνέχισε να αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό», αποδίδοντας την ύφεση της οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο του έτους στη βιασύνη επιχειρήσεων και νοικοκυριών να προμηθευτούν αγαθών πριν τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί, γεγονός που εκτίναξε τις εισαγωγές αγαθών.

Ενδείξεις της ανθεκτικότητας της οικονομίας αποτέλεσε επίσης η αύξηση των θέσεων εργασίας που συνεχίστηκε παρά τις προσπάθειες του Τραμπ να μειώσει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό. Οι μισθοί εκτός πρωτογενούς τομέα αυξήθηκαν κατά 177.000 τον Απρίλιο και το ποσοστό ανεργίας διατηρήθηκε στο 4,2%, δίνοντας στη Fed περιθώριο να κρατήσει στάση αναμονής.

Ο δε πληθωρισμός συνέχισε να αποκλιμακώνεται και να πλησιάζει τον στόχο του 2% της Fed, αν και οι δασμοί αναμένεται να οδηγήσουν σε τουλάχιστον μια πρόσκαιρη αύξηση των τιμών.

Αυτός είναι ένας και από τους λόγους που η Fed αποφάσισε να μην υποκύψει στις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τα επιτόκιά της προκειμένου να ενισχύσει την ανάπτυξη παρότι ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

