Σε λαϊκό προσκύνημα τέθηκε από σήμερα το πρωί η σορός του εμβληματικού μετρ της ιταλικής μόδας Valentino, ο οποίος πέθανε προχθές, Δευτέρα, σε ηλικία 93 ετών.

Η σορός του σήμερα και αύριο θα βρίσκεται στην ιστορική έδρας του οίκου, στην πλατεία Μινιανέλι της Ρώμης ενώ η κηδεία του εμβληματικού μόδιστρου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, στην εκκλησία «Σάντα Μαρία Ντέλι Αντζελι», έναν από τους μεγαλύτερους ναούς της Ρώμης στην Piazza della Repubblica.

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα

Από το πρωί, Ιταλοί, τουρίστες, μοντέλα και γνωστά ονόματα της μόδας και του χώρου του θεάματος περνούν το κατώφλι του μεγάρου για να αποτίσουν ύστατο φόρο τιμής στον μεγάλο μόδιστρο.

Aperta al pubblico la camera ardente di Valentino allestita presso la sede della sua fondazione in piazza Mignanelli 23 a Roma. Il primo gruppo di persone ha fatto il suo ingresso nell'edificio, mentre molte altre stanno aspettando di poter entrare in maniera contingentata. pic.twitter.com/c1Kx4jzC6x — Franco Scarsella (@FrancoScarsell2) January 21, 2026

Κοντά στο φέρετρο έχουν τοποθετηθεί άσπρα τριαντάφυλλα, ενώ στην αίθουσα έχει τοποθετηθεί και μια μεγάλη φωτογραφία- πορτραίτο του Βαλεντίνο Γκαραβάνι, (Valentino Garavani).

Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο ​​Γκουαλτιέρι, φτάνει για να αποτίσει φόρο τιμής στον σχεδιαστή

Το λαϊκό προσκύνημα πρόκειται να συνεχιστεί και αύριο, Πέμπτη, μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Στην λιτή τελετή, η οποία θα αρχίσει στις 11 ώρα Ιταλίας, θα είναι παρών και ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα.



