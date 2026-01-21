Μετά τη σιδηροδρομική τραγωδία με τουλάχιστον 42 νεκρούς την Κυριακή στην Ανδαλουσία και το νέο περιστατικό με εκτροχιασμό συρμού του προαστιακού χθες Τρίτη εξω από την Βαρκελώνη, με 1 μεκρό και 35 τραυματίες, το μεγαλύτερο συνδικάτο μηχανοδηγών της Ισπανίας κάλεσε σήμερα σε εθνική απεργία ζητώντας διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια.

Μάλιστα, ένας τρίτος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στο περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της Βαρκελώνης, χωρίς να υπάρξουν θύματα, όταν ένας βράχος έπεσε στις ράγες λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του εθνικού σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

«Θα απαιτήσουμε να αποδοθούν ποινικές ευθύνες σε όσους είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών υποδομών», ανακοίνωσε η ένωση μηχανοδηγών SEMAF.

«Ειχαμε προειδοποιήσει για φθορές στο δίκτυο» - Ψάχνουν ακόμα για σωρούς

Mε επιστολή της τον περασμένο Αύγουστο, η SEMAF είχε προειδοποιήσει την Adif για σοβαρές φθορές που παρατηρούνταν στο σιδηροδρομικό δίκτυο, στο σημείο όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα στην Ανδαλουσία.

Η Adif ανακοίνωσε σήμερα ότι μείωσε ακόμη περισσότερο το όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτη-Βαρκελόνη, αφού ένας μηχανοδηγός ανέφερε ότι οι σιδηροδρομικές ράγες είναι σε άσχημη κατάσταση σε ένα τμήμα μήκους 78 χιλιομέτρων.

Χθες Τρίτη η εταιρεία είχε δώσει εντολή στους μηχανοδηγούς να περιορίσουν την ταχύτητά τους λόγω ανησυχιών για την κατάσταση στις ράγες. Η ομάδα συντήρησης της εταιρείας εργάστηκε όλη τη νύχτα για να επιθεωρήσει τις ράγες και διαπίστωσε τέσσερα σημεία που χρειάζονται επισκευή, ανέφερε η Adif σε ανακοίνωσή της.

Στο μεταξύ τα σωστικά συνεργεία που συμμετέχουν στις έρευνες στο σημείο της τραγωδίας στην Αδαμούθ προσπαθούν να εισέλθουν στο δεύτερο βαγόνι του τρένου, που ανήκει στην ισπανική κρατική εταιρεία Renfe, όπου βρίσκεται και το καφέ του συρμού, για να ελέγξουν αν υπάρχουν άλλα πτώματα, επεσήμανε η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας.

Επίσης στη διάρκεια της νύκτας χρησιμοποίησαν γερανούς για να απομακρύνουν ένα από τα τελευταία βαγόνια του τρένου που εκτροχιάστηκε, το οποίο ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Iryo.

