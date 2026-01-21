Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας σφοδρών βροχοπτώσεων στην Τυνησία, μετέδωσε χθες, Τρίτη, το βράδυ το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TAP.

Η χώρα «έχει παραλύσει εξαιτίας θανάσιμων καταιγίδων», μετέδωσε το TAP. Η ασυνήθιστα σφοδρή κακοκαιρία οδήγησε σε κλείσιμο δρόμων και επηρεάζει τις μεταφορές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις δημόσιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Singnificat flooding this morning in Sayada City, Monastir Governorate, Tunisia 🇹🇳 January 20. pic.twitter.com/oPcY8M3h17 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 20, 2026

20.01.2026 #Tunisia

Four people died as a result of floods that swept the country, in some regions due to the heaviest rainfall in 70 years. Streets, cars, houses, and roads were inundated. Rainfall in some regions was the highest since 1950, with 206 mm of rain falling. pic.twitter.com/wVoFRICqsB — Climate Review (@ClimateRe50366) January 21, 2026

Η κακοκαιρία πλήττει από προχθές, Δευτέρα, κυρίως το βόρειο και το ανατολικό τμήμα της βορειοαφρικανικής αυτής χώρας της Μεσογείου.

Ο πρόεδρος της χώρας Καΐς Σάγεντ έδωσε οδηγίες στο στρατό να βοηθήσει στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Μέλη της υπηρεσίας πολιτικής άμυνας προσπαθούν αντλήσουν τα νερά από κατοικίες που έχουν πλημμυρίσει στην πρωτεύουσα Τύνιδα, καθώς και στις επαρχίες Μπιζέρτα, Ναμπέλ και Μοναστίρ, όμως σε πολλά μέρη αντιμετωπίζουν ελλείψεις εξοπλισμού.

Πολλοί δρόμοι έχουν πλημμυρίσει και είναι αδιάβατοι. Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες έχουν εν μέρει ανασταλεί.

Πηγή: skai.gr

