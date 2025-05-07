Xρηματιστήριο-Κλείσιμο: Στις 1.727,32 μονάδες, άνοδος 0,65%

Ανοδικά κινήθηκε σήμερα ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ ανακτώντας τις απώλειες που υπέστη χθες εξαιτίας των πολιτικών εξελίξεων στη Γερμανία. Το αγοραστικό ενδιαφέρον επανήλθε με αποτέλεσμα να τονωθεί ο τζίρος της αγοράς.

Τον ρυθμό και σήμερα στην αγορά δίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που αναμένονται εντός της εβδομάδας.

Πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα η Alpha Bank, η οποία πρόκειται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της μεθαύριο. Η αγορά προεξοφλώντας θετική πορεία για την τράπεζα στο πρώτο τρίμηνο του έτους έστειλε σήμερα τη μετοχή στο +3,49% (2,286 ευρώ) υπερκαλύπτοντας τις απώλειες που είχε υποστεί χθες ο τίτλος.

Πιέσεις δέχθηκε όπως ήταν αναμενόμενο η μετοχή του ΟΠΑΠ μετά την αποκοπή του μερίσματος (0,80 ευρώ) κλείνοντας στα 19,2 ευρώ με απώλειες 4% . Σημειώνεται ότι μόνο η μερισματική απόδοση της μετοχής φέτος φθάνει το 7%.

Σημαντικά ενισχυμένη βγήκε για μία ακόμη συνεδρίαση τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ η οποία έκλεισε στα 3 ευρώ με άνοδο 3,45%.

Ανοδικά κινήθηκε και η μετοχή της Εθνικής καλύπτοντας ένα μικρό μέρος από τις απώλειες που υπέστη χθες, κλείνοντας με άνοδο 0,75% στα 9,450 ευρώ. Η ίδια εικόνα εμφάνισαν και οι υπόλοιπες τραπεζικές μετοχές με την Eurobank να κλείνει με άνοδο 0,91% στα 2,449 ευρώ και την Πειριαώς στα 5,150 ευρώ με άνοδο 1,02%,

Στις επιδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν τα λιμάνια με τη μετοχή του ΟΛΘ ο οποίος έκλεισε στα 35,500 ευρώ καταγράφοντας έτσι νέο ιστορικά υψηλό, επίσης νέο ιστορικά υψηλό κατέγραψε και ο ΟΛΠ με κλείσιμο στα 41 ευρώ. Με κέρδη 2% έκλεισε η μετοχή της Motor Oil στα 21,80 ευρώ

Ενδιαφέρον εντοπίζεται ακόμη στη δημόσια εγγραφή της Qualco η οποία ξεκίνησε σήμερα, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες συγκεντρώνει επενδυτικό ενδιαφέρον.

Ο FTSE 25 (υψηλής κεφαλαιοποίησης) ενισχύθηκε κατά 0,66% στις 4,268,50 μονάδες και ο Mid Cap (μεσαίας κεφαλαιοποίησης) έκλεισε με άνοδο 0,86% στις 2,594,25 μονάδες.

Η αξία των συναλλαγών έφθασε στα 141,546 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα. Στα 120,476 δισ. ευρώ αυξήθηκε η κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Θετικό ήταν το πρόσημο για 65 μετοχές, αρνητικό για 41 ενώ 21 μετοχές έμειναν χωρίς μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

