Την έγκριση των προσωρινών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των προτάσεων που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης για τη «Διεθνοποίηση των εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ» στο πλαίσιο του Έργου: «Πανεπιστήμια Αριστείας», στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με τους προσωρινούς πίνακες βαθμολογικής κατάταξης των αιτήσεων εγκρίνονται 63 προτάσεις για χρηματοδότηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (Joint Master ή Dual Master) με διακεκριμένα ξένα πανεπιστήμια, από τις συνολικά 132 προτάσεις που υποβλήθηκαν και αξιολογήθηκαν από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Ο συνολικός προϋπολογισμός των εγκεκριμένων προτάσεων ανέρχεται στο ποσό των 81 εκατ. ευρώ (80.958.186,71) εκ των οποίων τα 70 εκατ. ευρώ (69.998.972,56) αφορά στη συνεισφορά ΤΑΑ και 11 εκατ. ευρώ (10.959.214,15) στον ΦΠΑ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν για τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων εμπλουτισμένων με νέα, ειδικά αντικείμενα που δεν είναι σήμερα διαθέσιμα από τα ελληνικά ΑΕΙ, όπως προκύπτει από τους προσωρινούς πίνακες ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.

Για το λόγο αυτό η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνέχεια της στρατηγικής επιλογής του προκατόχου της και νυν Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών Πανεπιστημίων, και μετά την απόφαση τροποποίησης της σχετικής ένταξης στο Ταμείου Ανακάμψης από τον Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, προχώρησε στην αύξηση του προϋπολογισμού κατά 20 εκ. ευρώ. Έτσι ο προϋπολογισμός συνεισφοράς του ΤΑΑ αυξήθηκε στα 70 εκατ. ευρώ καθιστώντας εφικτή την έγκριση επιπλέον 28 προτάσεων.

Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ευρεία συμμετοχή της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας και το υψηλό επίπεδο των υποβληθεισών προτάσεων και τόνισε: «Είναι βέβαιο ότι η συνεργασία με εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια του εξωτερικού θα συμβάλει στην αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών που παρέχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια με τη διεύρυνση της εξειδίκευσης που παρέχεται στους Έλληνες φοιτητές».

Η δράση «Διεθνοποίηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών των ΑΕΙ» έχει ως στόχο την ώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων μέσω της ενίσχυσης της συνεργασίας τους με εδραιωμένα, εγνωσμένου κύρους πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ενίσχυση των ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που επιδιώκουν να οργανώσουν κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Joint Master ή Dual Master) με διακεκριμένα ξένα πανεπιστήμια.Τα κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα θα πρέπει να είναι καινοτόμα, να μην παρέχονται ήδη από τα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να παρέχονται με όρους προσιτούς για το κοινωνικό σύνολο (με ή χωρίς καταβολή διδάκτρων) διασφαλίζοντας τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση και ίσες ευκαιρίες για όλους ανεξαιρέτως τους μεταπτυχιακούς φοιτητές.





