Θεοδωρικάκος: «Ενισχύουμε τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας – Αιγύπτου στις επενδύσεις»

Συνάντηση με τον Υπουργό Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου της Αιγύπτου Hassan El Khatib και την Υπουργό Σχεδιασμού, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας Rania Al-Mashat είχε σήμερα Τετάρτη ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.



Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, αρμόδιος για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια.

Οι δύο αντιπροσωπείες συναντήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου του Πρώτου Στρατηγικού Συμβουλίου Ελλάδας – Αιγύπτου, που διεξήχθη υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι.Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε, το ηλεκτρικό καλώδιο διασύνδεσης Ελλάδας – Αιγύπτου, το οποίογια την ενεργειακή ασφάλεια και πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Την παρακολούθηση της επένδυσης και τον συντονισμό του έργου από ελληνικής πλευράς έχει αναλάβει η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Στελλίνα Σιαράπη, η οποία συμμετείχε στη συνάντηση.Συζητήθηκαν ακόμη συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς του εμπορίου, της βιομηχανίας, καθώς και της καινοτομίας και των start-up επιχειρήσεων, με στόχο την προώθηση αμοιβαίων επενδύσεων και την αξιοποίηση του στρατηγικού ρόλου των δύο χωρών στην ευρύτερη περιοχή τηςΤέλος, τέθηκαν επί τάπητος και συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση αιγυπτιακών επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς και ελληνικών επενδύσεων στην Αίγυπτο, με στόχο τη δημιουργία ενός ευνοϊκού πλαισίου διμερούς επιχειρηματικής δραστηριότητας, βασισμένου στη σταθερότητα, την εμπιστοσύνη και τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης.

