Με βάση το νόμο 4772/2021, το Ελληνικό Δημόσιο ενημέρωσε επισήμως την Αεροπορία Αιγαίου (AEGEAN) για την πρόθεση του να ασκήσει το δικαίωμα κτήσης 10.369.217 κοινών μετοχών της εταιρείας (αντιστοιχούν σε ποσοστό άνω του 10 % του μετοχικού κεφαλαίου). Η πρωτοβουλία του Δημοσίου βασίστηκε στο νόμο 4772/2021 ο οποίος σχετιζόταν με την παρέμβαση του Δημοσίου στην Aegean λόγω των επιπτώσεων της κρίσης του κορωνοϊού.

Από την πρωτοβουλία αυτή θα προκύψει σημαντικό όφελος για το Δημόσιο λόγω της μεγάλης ανόδου της μετοχής της AEGEAN σε σχέση με το 2021.

Ήδη σήμερα η AEGEAN ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει με τη σειρά της (όπως επίσης προβλέπει η συμφωνία του 2021) το δικαίωμα προαίρεσης για αγορά των δικαιωμάτων αυτών από το Δημόσιο σε τιμή που προβλέπεται να κυμανθεί σχεδόν στα 11,5 ευρώ ανά μετοχή(θα προσδιοριστεί από ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο και θα ισούται με τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή των προηγούμενων 60 ημερών).

Για να γίνει κατανοητό το όφελος του Δημοσίου αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή της μετοχής της Aegean, όταν υπεγράφη η σχετική συμφωνία ήταν περίπου 5,5 ευρώ. Με βάση δε τις επιμέρους προβλέψεις του σχετικού νόμου το όφελος για το Δημόσιο αναμένεται να ανέλθει στα 85 εκατ. ευρώ περίπου.

Η σημερινή εξέλιξη δικαιώνει την επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει την εταιρεία, όπως άλλωστε έπραξαν και τόσα άλλα κράτη την περίοδο της πανδημίας, διασώζοντας ουσιαστικά χιλιάδες θέσεις εργασίας, αλλά και διασφαλίζοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να συνεχίσει να αναπτύσσεται.



