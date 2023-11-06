Σκρέκας: Το Θριάσιο θα γίνει το μεγαλύτερο και το πρώτο «έξυπνο», «πράσινο» επιχειρηματικό πάρκο της ΝΑ Ευρώπης

Κατατέθηκε πλήρης φάκελος για την ίδρυση και την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο» στο υπουργείο Ανάπτυξης και τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, κατατέθηκε σήμερα ώριμη πρόταση αδειοδότησης και το επιχειρηματικό σχέδιο αφορά επένδυση ύψους 220 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του πρώτου Επιχειρηματικού Πάρκου στον χώρο των Logistics, με τα εξής χαρακτηριστικά:

260.626 τ.μ. αποθηκευτικοί χώροι

5.278 τ.μ. υποστηρικτικές λειτουργίες

42.000 τ.μ. χώροι διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων με τερματικό σταθμό και αποθήκη (container terminal)

7.250 μ. ασφαλτοστρωμένων οδών κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων

5.740 μ. σιδηροδρομικής γραμμής

1.140 μ. σιδηροδρομικές αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης

165 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης υπαίθριες μεγάλων φορτηγών

1.279 υπαίθριες θέσεις στάθμευσης Ι.Χ. αυτοκινήτων

385 θέσεις μεγάλων οχημάτων φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων

Φωτοβολταϊκές μονάδες ισχύος 10,20 MW με σύστημα αποθήκευσης 7MW

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για την υλοποίηση μιας εμβληματικής επένδυσης, ύψους 220 εκατ. ευρώ στον τομέα των Logistics, γίνεται σήμερα με την κατάθεση μιας ώριμης πρότασης αδειοδότησης. Το "Θριάσιο" θα γίνει το μεγαλύτερο και το πρώτο "έξυπνο", "πράσινο" επιχειρηματικό πάρκο της ΝΑ Ευρώπης αλλά και ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης. Ένα έργο που θα καθιερώσει την Ελλάδα σε διαμετακομιστικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας για τα Logistics, προσφέροντας πρόσβαση σε υπερσύγχρονες ψηφιακές υποδομές και καινοτόμες λύσεις αυτοματισμού αποθήκευσης. Αλλά και ένα έργο που πρωτίστως θα συμβάλει στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, με τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας».

Ο διευθύνων σύμβουλος της «Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο», Βασίλης Μαγκλάρας, δήλωσε: «Το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο θα καταστεί με τη λειτουργία του, το όχημα για την ανάδειξη της Ελλάδας σε σύγχρονο, διεθνή κόμβο της Νοτιανατολικής Ευρώπης του κλάδου των logistics. Πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση στην Αττική, μετά το Ελληνικό, η οποία υλοποιείται σε μια συνολική έκταση 588.326 τ.μ. Στην τελική του φάση, το ΘΕΚ προσδοκά να διαθέτει περισσότερα από 265 στρέμματα εγκαταστάσεων, εκ των οποίων πάνω από 220.000 τ.μ. θα αφορούν ισόγειους χώρους πολλαπλών χρήσεων κατάλληλους για Logistics και ελαφριά μεταποίηση. Είναι έργο για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι, καθώς θα αναπτυχθεί με σύγχρονους και βιώσιμους όρους για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον, προκειμένου να εξυπηρετήσει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την πολιτική και διοικητική ηγεσία των υπουργείων Ανάπτυξης και Υποδομών και Μεταφορών που συνέβαλλαν τα μέγιστα προς την κατεύθυνση της υλοποίησης της συγκεκριμένης εμβληματικής επένδυσης».

Η γενική γραμματέας Βιομηχανίας, Θέμις Ευτυχίδου, δήλωσε: «Πρόκειται για μια επένδυση που έχει ανάγκη η χώρα για την περαιτέρω εδραίωσή της στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας, κι εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για την ταχεία αδειοδότηση και υλοποίησή της».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.