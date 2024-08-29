ΑΑΔΕ: Νέες διαδικασίες για οχήματα στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης

Με νέες διαδικασίες εμπλουτίζονται οι Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, όπου οι φορολογούμενοι εξυπηρετούνται πλέον και για τα οχήματά τους, σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η χρήση ψηφιακών μέσων, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης, για την:

έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας οχημάτων

χορήγηση άδειας προσωρινής κυκλοφορίας οχημάτων (Μ)

Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω αρμοδιότητες εξακολουθούν να ασκούνται παράλληλα και από το Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ).

Υπενθυμίζουμε ότι στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης παρέχονται επίσης υπηρεσίες:

παραλαβής κλειδαρίθμου και ΑΦΜ (για τις περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι επιλέγουν την ταυτοποίηση με αυτοπρόσωπη παρουσία),

εξυπηρέτησης/καθοδήγησης των φορολογούμενων στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ,

διαχείρισης θεμάτων σχετικά με την ακινησία των οχημάτων (επιβατικών και δίκυκλων ΙΧ), όπως παραλαβή δήλωσης ακινησίας σε περίπτωση οχημάτων αποβιωσάντων, άρση ακινησίας, διαβίβαση άδειας και πινακίδων για διαγραφή οχημάτων, καταχώρηση αναγκαστικών ακινησιών,

υποβολής αιτήματος, εκ μέρους του φορολογούμενου, στην πλατφόρμα «Τα Αιτήματά μου», κατόπιν ταυτοποίησης και έγγραφης συναίνεσής του.

Η εξυπηρέτηση των φορολογούμενων στις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης γίνεται με:

ραντεβού, που κλείνουν ψηφιακά στην εφαρμογή «Τα Ραντεβού μου» μέσα από την ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ή μέσω της εφαρμογής για κινητές συσκευές myAADEapp,

φυσική παρουσία.

