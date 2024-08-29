Στο 9,9% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας για τον μήνα Ιούλιο του 2024, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ. Τον αντίστοιχο μήνα του 2023, η ανεργία ήταν στο 11,1% και αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, στο 9,5%, τον περασμένο Ιούνιο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό ανεργίας διατηρείται κάτω από το 10% για δεύτερο συνεχή μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.229.548 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 26.303 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023 (0,6%) και μείωση κατά 46.286 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 (-1,1%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 465.167 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 62.204 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023 (-11,8%) και αύξηση κατά 16.728 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 (3,7%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.081.262, σημειώνοντας αύξηση κατά 11.693 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2023 (0,4%) και κατά 26.998 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024 (0,9%).

