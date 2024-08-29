Λογαριασμός
ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων τριμήνου του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia που δημοσιοποιήθηκαν λίγο μετά το κλείσιμο

Χρηματιστήριο ΗΠΑ

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν αναμονή των αποτελεσμάτων τριμήνου του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia που δημοσιοποιήθηκαν λίγο μετά το κλείσιμο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 159,08 μονάδων (–0,39%), στις 41.091,42 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 198,79 μονάδων (–1,12%), στις 17.556,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 33,62 μονάδων (–0,60%), στις 5.592,18 μονάδες.

