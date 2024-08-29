ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο με πτώση

Απώλειες κατέγραψε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν αναμονή των αποτελεσμάτων τριμήνου του τεχνολογικού κολοσσού Nvidia που δημοσιοποιήθηκαν λίγο μετά το κλείσιμο.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 159,08 μονάδων (–0,39%), στις 41.091,42 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 198,79 μονάδων (–1,12%), στις 17.556,03 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 33,62 μονάδων (–0,60%), στις 5.592,18 μονάδες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.