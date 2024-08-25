Νέο «όπλο» κατά της φοροδιαφυγής ενεργοποιεί το επόμενο διάστημα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων όπου θα πραγματοποιεί σαρωτικές διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων και δεδομένων για τον εντοπισμό των αδήλωτων εισοδημάτων. Πρόκειται για νέα μονάδα ψηφιακών διασταυρώσεων η οποία θα αξιοποιεί, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, όλες τις δεξαμενές φορολογικών δεδομένων, μεταξύ των οποίων τα ψηφιακά συστήματα φορολόγησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι η νέα μονάδα να λειτουργήσει συνδυαστικά με όλα τα «εργαλεία» της φορολογικής διοίκησης, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA), η εφαρμογή appodixi, η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές αλλά και τις πλατφόρμες καταγγελιών των πολιτών, προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες σύλληψης των εισοδημάτων που δε δηλώνονται στην Εφορία ή φόρων που δεν καταβάλλονται.

Ξεκινούν οι έλεγχοι με ψηφιακή διασταύρωση

Στο πλαίσιο της νέας μονάδας εντάσσονται μια σειρά από κατηγορίες διασταυρώσεων που ξεκινούν το επόμενο διάστημα, οι οποίες είναι:

- Ο έλεγχος των στοιχείων που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα ερευνηθεί, μεταξύ άλλων, αν οι ιδιοκτήτες Airbnb και άλλων κατηγοριών βραχυχρόνιων μισθώσεων διαθέτουν Αριθμό Μητρώου Ακινήτων στις συναλλαγές που πραγματοποιούν, αν έχουν δηλώσει επιχειρηματική δραστηριότητα.

- Ο εντοπισμός ύποπτων συναλλαγών μέσω της ανάπτυξης της στατιστικής μεθοδολογίας.

- Η αποκάλυψη αδήλωτων αγοραπωλησιών ακινήτων μέσω των διαθέσιμων στοιχείων.

- Η αξιοποίηση των δεδομένων που προκύπτουν από τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA) και αφορούν τις μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ

- Η διασταύρωση των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων των ξενοδοχείων με τα στοιχεία που προκύπτουν από την πλατφόρμα Booking

- H αναζήτηση στοιχείων συναλλαγών φορολογουμένων από υπηρεσίες πληρωμών αλλοδαπής.

Επιπλέον «όπλα» κατά των φοροφυγάδων στην φαρέτρα

Το οπλοστάσιο της ΑΑΔΕ πρόκειται να ενισχυθεί και με άλλες κινήσεις που αναμένεται να ενεργοποιηθούν έως το τέλος του έτους. Μεταξύ αυτών το νέο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας, το σύστημα αξιοποίησης δεδομένων εισροών- εκροών, το νέο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων. Παράλληλα στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η λειτουργία του κέντρου ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών. Στόχος είναι να λειτουργεί ως κέντρο συντονισμού όλων των εξειδικευμένων μονάδων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων.

Στις προτεραιότητες της ΑΑΔΕ είναι επίσης η παρακολούθηση και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο. Στόχος των δύο νέων εισπρακτικών κέντρων που έχουν ενεργοποιηθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι η αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών που δεν έχουν δηλωθεί ή αδήλωτων τραπεζικών λογαριασμών. Στις αρμοδιότητες τους, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:

- Η ενεργοποίηση αναγκαστικών μέτρων είσπραξης σε οφειλέτες που δεν ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις τους με την Εφορία

- Η κατηγοριοποίηση των οφειλετών με κριτήριο το ύψος της οφειλής τους

- Η αυτόματη παρακολούθηση της εξέλιξης των ληξιπρόθεσμων χρεών που κάθε οφειλέτη

- Ο εντοπισμός με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων όσων οφειλετών μεταβάλλουν συχνά διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματική έδρα για να χάνονται τα ίχνη τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

