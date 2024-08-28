Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Πτώση 0,50%, στα 85,77 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με πτώση, για δεύτερη συνεχή συνεδρίαση έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά, υποχωρώντας κάτω από τα επίπεδα των 1.430 μονάδων, κόντρα στο ανοδικό κλίμα των ευρωπαϊκών αγορών. Στήριγμα στην αγορά έδωσε η μετοχή της Coca Cola HBC, ενώ στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.425,36 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,50%. Αρχικά κινήθηκε ανοδικά και κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.439,51 μονάδες (+0,49%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 85,77εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.153.207 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,76%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Coca Cola HBC(+3,74%), της Σαράντης (+1,39%), του ΟΛΠ (+0,76%) και της Aegean Airlines (+0,64%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Πειραιώς (-1,96%), της Εθνικής (-1,85%), της Jumbo (-1,83%), της Eurobank (-1,81%) και του ΟΠΑΠ (-1,80%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.984.103 και 3.905.404 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 12,08 εκατ. ευρώ και η Motor Oil με 10,35 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 31 μετοχές, 69 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Λεβεντέρης (π) +4,50% και Coca Cola HBC +3,74%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva -8,87% και Mermeren -7,30%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 31,6000 -1,25%

ALPHA BANK: 1,5645 -1,60%

AEGEAN AIRLINES: 11,0000 +0,64%

VIOHALCO: 5,7600 +0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 17,4000 -1,69%

ΔΑΑ: 7,8000 -0,51%

ΔΕΗ: 11,4300 -0,78%

COCA COLA HBC: 33,2800 +3,74%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0400 -1,69%

ΕΛΠΕ: 7,0600 -0,14%

ELVALHALCOR: 1,8400 -0,76%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,8720 -1,85%

ΕΥΔΑΠ: 5,5200 -0,72%

EUROBANK: 2,0620 -1,81%

LAMDA DEVELOPMENT: 7,0000 -0,28%

MOTOR OIL: 21,6200 -0,83%

JUMBO: 22,5800 -1,83%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,3800 -0,29%

ΟΛΠ: 26,3500 +0,76%

ΟΠΑΠ: 15,8100 -1,80%

ΟΤΕ: 14,6300 -1,42%

AUTOHELLAS: 11,2000 -0,36%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,8040 -1,96%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 10,2000 +1,39%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 9,1500 αμετάβλητη

