Η ΑΑΔΕ εξοπλίζεται με 1.500 φορητά scanners για τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής Οικονομία 10:58, 16.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

11

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Από την 1η Νοεμβρίου άλλωστε όλες οι αποδείξεις θα πρέπει να φέρουν QR code