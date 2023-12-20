Φτιάξτε τα πιο «αστραφτερά» νύχια για τα Χριστούγεννα

Θέλεις να προσθέσεις λίγη γιορτινή διάθεση στο μανικιούρ σου τώρα που σε λίγες μέρες πλησιάζουν τα Χριστούγεννα;

Σίγουρα θα θυμάσαι όλες τις φετινές τάσεις στα νύχια, όπως εκείνες του καλοκαιριού του 2023 που μας έκαναν να αλλάζουμε συχνά απόψεις και να είμαστε ανάμεσα σε looks με γλασέ ντόνατ και σε bluberry μανικιούρ αλλά και τα φθινοπωρινά σχέδια νυχιών που μας έφεραν μαύρα κυματιστά άκρα και μπορντό αποχρώσεις. Και τώρα, μάντεψε, ήρθε η ώρα να στρέψεις όλη την προσοχή σου σε ό,τι αστραφτερό, λαμπερό και χριστουγεννιάτικο υπάρχει.

Γιατί γίνονται όλο και πιο δημοφιλές τα νύχια που «λάμπουν»;

Νομίζω ότι είναι ένας τρόπος να φέρεις λίγη γιορτινή χαρά και κέφι στην εμφάνισή σου πολύ εύκολα και εξάλλου ποια δεν το θέλει αυτό; Ποια είναι λοιπόν, η νούμερο ένα συμβουλή για να διαλέξεις τα σωστά χριστουγεννιάτικα νύχια για εσένα φέτος τις γιορτές; Θα σου πω αμέσως! Το πιο σημαντικό είναι να επιλέξεις ένα σχέδιο ή ένα χρώμα που θα σε κάνει να χαμογελάς, να σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και σου φέρνει ευτυχία όποτε το κοιτάς. Έτσι, εάν θέλεις να τραβήξεις την προσοχή με ένα χριστουγεννιάτικο look νυχιών, το πιο σημαντικό είναι να διαλέξεις αυτό το στυλ που θα νιώθεις εσύ τέλεια με το σχέδιο αυτό πάνω σου. Μη βιαστείς να αποφασίσεις, καθώς οι επιλογές που έχεις είναι πάρα πολλές, καθόλου βαρετές και όλα τα σχέδια μοναδικά και πιο γιορτινά από ποτέ. Παρακάτω λοιπόν, σου έχουμε μερικές ιδέες για το πιο λαμπερό μανικιούρ.

13 Χριστουγεννιάτικα σχέδια νυχιών 2023

Μαύρο σμόκιν

Κόκκινο με σχέδια

Γκλίτερ ομπρέ

Όμορφο μπορντό

Χριστουγεννιάτικα σχέδια

Ασημένια λάμψη σε γαλλικό

Αν δεν σου αρέσει το ασημί: δοκίμασε χρυσή λάμψη αυτή την εορταστική περίοδο

Πράσινα γκλίτερ

Μεταλλικό μανικιούρ

Τα πιο γιορτινά νύχια σε κόκκινο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.