Το 2024 ετοιμάζεται να μας υποδεχθεί με μια τελευταία ευκαιρία να βρεθούμε σε έναν «κήπο θαυμάτων». Καμιά επίσκεψη στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (AMNH) στη Νέα Υόρκη δεν είναι πλήρης χωρίς περιδιάβαση των Mignone Halls of Gems and Minerals, αλλά εδώ και κάποιους μήνες μια πράσινη λάμψη αναδύεται από έναν από τους εκθεσιακούς χώρους, τη Meister Gallery.

Εκεί το μουσείο φιλοξενεί την έκθεση «Garden of Green: Exquisite Jewelry from the Collection of Van Cleef & Arpels». Πρόκειται για ένα ταξίδι από την επιστήμη στην τέχνη και ναι, υπάρχει πολύ πράσινο χρώμα, από το πράσινο του μήλου μέχρι το πράσινο των αειθαλών δέντρων: τα κοσμήματα με πετράδια και τα αντικείμενα που εκτίθενται ιχνηλατούν έναν αιώνα της ιστορίας 117 χρόνων του οίκου κοσμημάτων Van Cleef & Arpels.

«Το πράσινο συμβολίζει την ελπίδα και, βεβαίως, την έμπνευση της φύσης» τόνισε η Alexandrine Maviel-Sonet, διευθύντρια των εκθέσεων της κοσμηματοποιίας, η οποία συνεργάστηκε με τον Dr. George E. Harlow του AMNH για να διαμορφώσουν τον «Κήπο του Πράσινου».

Η έκθεση παρουσιάζει 44 κομμάτια από την ιστορία του γαλλικού οίκου. Ανάμεσα σε αυτά και το εντυπωσιακό κολιέ Quatre Chemins.

Τα περισσότερα από τα εκθέματα προέρχονται από το αρχείο του Van Cleef & Arpels αλλά κάποια είναι δάνεια από ιδιωτικές συλλογές. Τριάντα δύο κομμάτια εκτίθενται σε κοινή θέα για πρώτη φορά στις ΗΠΑ. Μπορεί στη συνείδηση του κοινού να βασιλεύει το σμαράγδι και ο νεφρίτης (το ζαντ) αλλά οι επισκέπτες ενδέχεται να αγαπήσουν κάποιον πολύτιμο λίθο με τον οποίο προηγουμένως δεν ήταν εξοικειωμένοι.

Το show είναι οργανωμένο σε τμήματα: σμαράγδι, πράσινος χαλκηδόνιος, χρυσοπράσιο, μαλαχίτης, περίδοτο και ιαδεΐτης, ενώ στο τμήμα Παραλλαγές του Πράσινου παρουσιάζεται ένα ποτ πουρί πετραδιών σε δημιουργίες οι οποίες ως πηγή έμπνευσης είχαν τον φυσικό κόσμο.



H Maviel-Sonet υπογράμμισε την ύψιστη σημασία που έχουν οι λίθοι στη δημιουργική διαδικασία του οίκου. «Οι λίθοι προηγούνται. Πρέπει να επιλέξουμε τους καλύτερους λίθους. Από τη στιγμή που έχουμε τους λίθους, μπορούμε να κάνουμε το ντιζάιν και τη δημιουργία» εξήγησε. Η έκθεση ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.