Η Halle Berry είναι η φετινή βασίλισσα στο Φεστιβάλ Καννών. Αν εξαιρέσουμε μόνο μία εμφάνισή της -τη συγχωρούμε- της απονέμουμε το βραβείο της πιο καλοντυμένης.

Η 58χρονη ηθοποιός ήταν εντυπωσιακή στο γκαλά του οίκου Chopard, φορώντας ένα εντυπωσιακό φόρεμα. Το στράπλες σατέν μπούστο της ήταν τέλεια συνδυασμένο με τη φούστα και όλο μαζί το «look» έμοιαζε σαν έργο τέχνης. Η Berry ολοκλήρωσε το σύνολό της με ασορτί γόβες και μακριά σκουλαρίκια. Ηγήθηκε των αφίξεων των διασημοτήτων στο κόκκινο χαλί για το γκαλά της μάρκας κοσμημάτων και όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω της.

Η Berry, η οποία φέτος είναι μέλος της κριτικής επιτροπής του φεστιβάλ, αναγκάστηκε να αλλάξει το ντύσιμό της πριν από την ετήσια εκδήλωση, αφού οι διοργανωτές κυκλοφόρησαν έναν νέο ενδυματολογικό κώδικα: όχι πια γυμνό («για λόγους ευπρέπειας») και όχι «ογκώδη ρούχα, ιδίως εκείνα με μεγάλη ουρά».

Κόκκινη κάρτα για τη συγκεκριμένη εμφάνιση

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Catwoman» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την περασμένη εβδομάδα: «Είχα ένα καταπληκτικό φόρεμα του Gaurav Gupta για να το φορέσω, αλλά δεν μπόρεσα γιατί η ουρά του ήταν πολύ μεγάλη».

