Vera Wang: Η σχεδιάστρια μόδας γίνεται 76 ετών, αλλά δεν σκέφτεται να συνταξιοδοτηθεί

Η Vera Wang μπορεί να γίνεται 76 ετών τον επόμενο μήνα, αλλά μην περιμένετε να τη δείτε σύντομα να κάθεται σε μια ξαπλώστρα και να πίνει το κοκτέιλ της. Η σχεδιάστρια μόδας δεν σχεδιάζει να αποσυρθεί, σύμφωνα με όσα γράφει το «Page Six».

«Απλώς φαίνεται ότι έχω ένα πολύ γεμάτο πρόγραμμα τη χρονιά που έρχεται», εξήγησε η ίδια, «οπότε απλά προσπαθώ να το ξεπεράσω». Αυτό το γεμάτο ημερολόγιο περιλαμβάνει και την κυκλοφορία ενός νέου αρώματος.

Η πρόσφατη εμφάνιση της Vera Wang στο Met Gala σχολιάστηκε από πολλούς χρήστες, αφού η αποστεωμένη εικόνα της σόκαρε πολλούς. Πολλά διεθνή μέσα όλο το προηγούμενο διάστημα έγραφαν ότι η σχεδιάστρια μόδας ανακάλυψε το ελιξίριο της νεότητας, αλλά οι φωτογραφίες ανέτρεψαν το συγκεκριμένο αφήγημα.

«Δεν είμαι αγέραστη», απάντησε η Wang στο μέσο. «Νομίζω ότι περνάω το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου δουλεύοντας και όταν δεν δουλεύω, προσπαθώ να μεγαλώσω τις κόρες μου, οπότε και τα δύο αυτά πράγματα με κρατούν κάπως απασχολημένη και προσγειωμένη στην πραγματικότητα».

Vera Wang reveals whether she has any plans to retire at 76 https://t.co/2w8qgnEEZS pic.twitter.com/y2EArqpUSz — Page Six (@PageSix) May 17, 2025

Η σχεδιάστρια είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η καλή της εμφάνιση και η μακροζωία της οφείλονται στο πρόχειρο φαγητό, τα ντόνατ και τη βότκα. Το 2020, η γκουρού του στιλ έγινε «viral» για την εμφάνισή της, αφού δημοσίευσε φωτογραφίες της, τότε 70 ετών, με ένα πορτοκαλί αθλητικό σουτιέν και ένα τζιν σορτσάκι.

Εκείνη την εποχή, η Wang παραδέχτηκε ότι σοκαρίστηκε από τις αντιδράσεις των θαυμαστών της στο Instagram, αναφέροντας ότι τα μυστικά της κατά της γήρανσης είναι η πολλή δουλειά, ο ύπνος και να μην κάθεται με τις ώρες στον ήλιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.