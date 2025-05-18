6 summer skincare tips για λαμπερή, προστατευμένη και αξιοζήλευτη επιδερμίδα

Οι δερματολόγοι συστήνουν να προσαρμόζεις τη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σου ανάλογα με την εποχή και τις καιρικές συνθήκες.

Ορισμένες από τις κορυφαίες καλοκαιρινές συμβουλές περιλαμβάνουν τη χρήση αντηλιακού, την ένταξη αντιοξειδωτικών όπως η βιταμίνη C και την τακτική απολέπιση.

Όπως αλλάζεις γκαρνταρόμπα από πουλόβερ σε φορέματα, έτσι πρέπει να προσαρμόσεις και τη ρουτίνα ομορφιάς σου για το καλοκαίρι. Είναι σημαντικό να προσαρμόζουμε τη ρουτίνα μας στις αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας. Οι ειδικοί συνιστούν ελαφριά, ενυδατικά προϊόντα με υαλουρονικό οξύ, αλόη ή γλυκερίνη, προσφέρουν ενυδάτωση χωρίς να βαραίνουν το δέρμα.

Ακολουθούν 6 συμβουλές περιποίησης της επιδερμίδας για το καλοκαίρι, εγκεκριμένες από ειδικούς:

01. Προστάτεψε την επιδερμίδα σου από πάνω μέχρι κάτω

Το πιο βασικό στοιχείο της καλοκαιρινής ρουτίνας (και κάθε εποχής) είναι το αντηλιακό. Μην ξεχνάς όμως σημεία όπως τα χείλη και το τριχωτό της κεφαλής. Η περισσότερη ώρα στον ήλιο απαιτεί επιπλέον προσοχή. Βάλε αντηλιακή πούδρα με ψευδάργυρο στο τριχωτό, απορροφά και τη λιπαρότητα!

Για τα χείλη, προτίμησε lip balm με SPF αντί για ξηρά κραγιόν. Υπάρχουν και tinted αντηλιακά προϊόντα με χρώμα που προσφέρουν ενυδάτωση, προστασία και στυλ.

02. Δροσίσου με τη ρουτίνα περιποίησης σου

Συστατικά όπως η αλόη, το αγγούρι και η μέντα προσφέρουν ανακούφιση και δροσιά, ιδανικά μετά από παραμονή στον ήλιο. Μην ξεχνάς after-sun προϊόντα με χαμομήλι, καλέντουλα και υαλουρονικό οξύ για ενυδάτωση και αποκατάσταση της επιδερμίδας.

03. Βάλε αντιοξειδωτικά στη ζωή σου

Η βιταμίνη C είναι απαραίτητη. Προλαμβάνει την πρόωρη γήρανση και προστατεύει από εξωτερικές επιθέσεις. Δώσε την ίδια σημασία και στη νιασιναμίδη. Ενισχύει τον φραγμό του δέρματος και βοηθά στη μείωση των δυσχρωμιών. Συνίσταται 1 φορά την ημέρα σε serum ή ενυδατική.

04. Μην φοβάσαι το self-tanner

Το να μείνεις μακριά από τον ήλιο προστατεύει το δέρμα σου, και υπάρχουν άπειρες εναλλακτικές. Self-tanner σε μορφή mousse ή drops χαρίζουν μπρονζέ όψη χωρίς να εκτίθεσαι στη UV ακτινοβολία. Μπορείς επίσης να το χρησιμοποιήσεις για contouring, κρατάει περισσότερο και δείχνει φυσικά ηλιοκαμένο. Επιπλέον, προτείνεται η χρήση ρούχων με UV προστασία (UPF) για παραμονή στον ήλιο.

05. Τακτική απολέπιση

Ο ιδρώτας, η ζέστη και η υγρασία αυξάνουν τη λιπαρότητα και φράσσουν τους πόρους. Ειδικοί προτείνουν διπλό καθαρισμό και χρήση απολεπιστικών καθαριστικών ή pads. Αναζήτησε AHA, BHA ή ένζυμα για ήπια απολέπιση. Ψάξε συστατικά όπως γλυκολικό οξύ, σαλικυλικό, γαλακτικό ή ένζυμα φρούτων.

06. Δοκίμασε πολυχρηστικά προϊόντα

Για πρακτικότητα και ταχύτητα, επίλεξε προϊόντα με πολλαπλές χρήσεις, π.χ. ενυδατικές ή foundations με SPF. Βλέπουμε την “αντηλιακή” εποχή της ομορφιάς, προϊόντα που παρέχουν προστασία και περιποίηση μαζί. Προσοχή: Τα SPF προϊόντα με χρώμα ΔΕΝ υποκαθιστούν το παραδοσιακό αντηλιακό, πάντα βάλε αντηλιακή κρέμα ως τελευταίο βήμα.

Η νέα τάση είναι οι κρέμες και τα καλλυντικά με ενσωματωμένο SPF. Είναι πρακτικά και μας βοηθούν να παραμένουμε προστατευμένοι κάθε στιγμή της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

